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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ميرنا نور الدين.. وفاء عامر وياسمين رئيس ضيفات شرف "نصي الثاني"

وفاء عامر
وفاء عامر

اذيعت الحلقات الاولي من مسلسل “نصي الثاني” عبر منصة شاهد vip ، حيث ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين ضيفة فى أولي حلقات العمل.

ومن المقرر ان تظهر كل من الفنانة وفاء عامر ، والفنانة ياسمين رئيس  وبسنت شوقي كضيفات شرف ضمن حلقات مسلسل نصي الثاني .

يضم العمل إلى علي ربيع، كل من محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، بمشاركة كوكبة من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف.

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علي ربيع.. رحلة البحث عن الحب:

 

يوضح علي ربيع أن "نادي حمدي النادي هو شاب بسيط "مالوش علاقة بالحب"، كما نقول باللهجة المصرية، ويبحث عن نصفه الثاني"، لافتاً إلى أنه لا يبحث عن عروس، بل عن الحب عامة لأنه لا يعرف كيف يجد الحب الحقيقي في حياته، جراء مشكلة حصلت له في المدرسة خلال الطفولة، وتحوّلت إلى عقدة عندما كبر، هذه العقدة جعلته يشعر بأنه غير مرغوب فيه من قبل الفتيات، مما أدى إلى تطوير شخصية خجولة وغير واثقة من نفسها. هذه الصفات تجعل من الصعب عليه إقامة علاقات رومانسية، وستولد العديد من المواقف الكوميدية. وهو لا يريد أن يتزوج زواج صالونات، لأنه يعتقد أن هذا النوع من الزواج لا يضمن السعادة الزوجية. هذا باختصار ما نراه في الحلقات العشر". ويشير أن "في كل حلقة معنا نجمة سنتعرف إلى قصة نادي معها". ويشير ربيع إلى أن "بطاقة سحرية تقع في يد نادي، كلما كتب اسماً عليها وجد فتاة بالاسم نفسه تقع في حبه، لكن الحبكة ليست مبنية على هذا الأمر بالتحديد"، متوجهاً بالشكر إلى "كل النجمات اللاتي كن ضيفات شرف في المسلسل". ويردف قائلاً أن "العديد من المواقف الطريفة تحصل بينه وبين والديه النجمين محمود البزاوي وسلوى عثمان، فيها الكثير من الضحك، كما أن الممثل القدير محمد محمود يقدم دوراً رائعاً".  

علي ربيع نصي الثاني الفنانة وفاء عامر الفنانة ميرنا نور الدين إيمان السيد محمود محمود محمود البزاوي منصة شاهد vip منصة شاهد ميرنا نور الدين

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