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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. احصل على فرصة للدراسة خارج مصر .. وجوائز خريجي الدراسة في جامعات المملكة المتحدة 2023-2024

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

احصل على فرصة للدراسة خارج مصر .. تفاصيل التقديم
أعلنت إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت قنصلية ج.م.ع العامة فى هونج كونج بشأن الإعلان عن 300 منحة لدراسة الدكتوراه فى الجامعات المختلفة فى هونج كونج للعام الدراسى 2024/2025 وذلك لمدة 3 سنوات حيث ستوفر الجهة المانحة راتب شهرى وهو يعادل 3530 دولار أمريكى وبدل سفر خاص بالبحث والمؤتمرات بقيمة 1760 دولار أمريكى سنويًا ولمدة ثلاث سنوات.

 

تمريض القاهرة تعلن تعليمات هامة لطلاب الفرقة الأولى
أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب المستجدين بالمستوى الأول ٢٠٢٣ -٢٠٢٤.

 

جوائز خريجي الدراسة في جامعات المملكة المتحدة في عامها العاشر 2023-2024
أطلق المجلس الثقافي البريطاني جوائز خريجي الدراسة في جامعات المملكة المتحدة المرموقة للاحتفاء بالإنجازات المميزة لخريجي التعليم البريطاني الدوليين حول العالم.

 

لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنيه| أوراق التقديم لجامعة بني سويف التكنولوجية
تستعد جامعة بني سويف التكنولوجية، في استقبال طلبات التقديم للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من طلاب الدبلومات والمعاهد الفنيه، المرشحين من قبل مكتب التنسيق .

 

بالرابط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023
ينتظر الطلاب الدبلومات الفنية 2023 نتيجة تقليل الاغتراب في مختلف محافظات الجمهورية، ويشغل أذهان الطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 عبر جوجل، حيث يحرصوا على موعد نتيجة التحويلات ما بين الكليات والمعاهد، وخاصة عقب انتهاء تسجيل رغباتهم من ضمن تقليل الاغتراب، طبقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي.

 

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