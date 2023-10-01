جوائز خريجي الدراسة في جامعات المملكة المتحدة 2023-2024

أطلق المجلس الثقافي البريطاني جوائز خريجي الدراسة في جامعات المملكة المتحدة المرموقة للاحتفاء بالإنجازات المميزة لخريجي التعليم البريطاني الدوليين حول العالم.

جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة مفتوحة للخريجين الذين يعيشون في أي مكان خارج المملكة المتحدة.

والفائزون بالجوائز والمرشحون النهائيون هم قادة في مجالاتهم وقد استخدموا خبرتهم في الدراسة في إحدى جامعات المملكة المتحدة لتقديم مساهمة إيجابية لمجتمعاتهم وصناعاتهم وبلدانهم.

تشمل فئات الجوائز لهذا العام

- العلوم والاستدامة

-الأعمال التجارية والابتكار

- الثقافة والإبداع

-العمل الاجتماعي.

يتمتع الفائزون بجائزة الخريجين المرموقة بما يلي:

إبراز ورفع المكانة الدولية من خلال الإعلام العالمي والتغطية الرقمية.

بناء الشبكات المهنية والعلاقات في مجال الأعمال.

الفوز بزيارة للتشبيك المهني إلى المملكة المتحدة.

للدخول على الموقع الرسمي:

https://www.britishcouncil.org/education/he-science/study-uk-alumni-awards

للتعرف على المزيد من المعلومات والإرشادات يتم التسجيل على الرابط:

https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wXVirt3MRkCyoWJFosyj7BvjuibhV0FCvCp6kAOv809UN0tWQVZKNzhMQkVTQTdRTDhMT1dMR1ZGTi4u

آخر موعد للتقدم :22 أكتوبر 2023



ويدعو مكتب الجوائز بجامعة عين شمس الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات لهذه الجائزة

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

