بسبب شائعات غرق محافظات في مصر.. الديهي يشن هجومًا شرسًا على الإخوان

فتح الإعلامي نشأت الديهي، على الإخوان بسبب الشائعات التي خرجت منهم مؤخرًا بخصوص تعرض مصر لغرق في بعض محافظاتها ومدنها بسبب الفيضانات.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "الاخوان الملاعين ولاد الأفاعي يقولوا مصر هتعطش ويجيب صور قديمة ويقولوا المصريين مش لاقين يشربوا ويقولوا الخراب والعطش يصيب مصر".



وأضاف: "اليوم العطش يتحول إلى غرق، مصر تعطش مصر تغرق أرجوك أيها المواطن الذكي أنا معنديش أزمة والرئيس قال إنه لن نسمح أن تتأذى مصر وقال: لو إحنا عندنا تأثير نقطة واحدة مصر لن تسكت، الرئيس قال كلام واضح لا يحمل الجدل لن تتأثر مصر واللي عايز يجرب يقرب".



وتابع "مش عايزين ننسى إحنا عارفين بنعمل ايه اوعى تتخيل أننا هزمنا في معركة المفاوضات الإخوان عايزين أي مصيبة ويشبعوا فيها لطم، قالك مصر هتوافق على تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وأنها تشارك في جوع الفلسطينيين وطلع الرئيس السيسي منفردا وقال إن التهجير خط أحمر ولن نشارك فيه"