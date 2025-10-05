قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة
تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي
مسئول في البيت الأبيض: خطة ترامب لغزة «سرية».. ومسئولون بالخارجية خارج الصورة
فتح: ندرك جيدًا أهمية الموقف الأمريكي في مسألة ضمانات وقف إطلاق النار
الشهيد إبراهيم الرفاعي "كابوس إسرائيل"| بث الرعب للعدو.. ونفذ عمليات تاريخية في حرب أكتوبر
ما يقال عند المرور على المقابر؟.. كلمات وأدعية مستحبة للميت
رمضان السيد: أؤيد استمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي وعودة زيزو مكسب للفريق
بعد انتهاء اجتماع اللجنة الخاصة .. ماذا ينتظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
استطلاع أمريكي: 4 من كل 10 يهود يرون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
اليوم.. المنتخب الوطني يبدأ معسكر حسم التأهل إلى مونديال 2026
محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مولد النبي بالزقازيق
صفقاته لم تقدّم المستوى المُنتظر.. محمد فاروق: الزمالك يعيش حالة انهيار كروي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسبب شائعات غرق محافظات في مصر.. الديهي يشن هجومًا شرسًا على الإخوان

الديهي
الديهي

فتح الإعلامي نشأت الديهي، على الإخوان بسبب الشائعات التي خرجت منهم مؤخرًا بخصوص تعرض مصر لغرق في بعض محافظاتها ومدنها بسبب الفيضانات.


وقال "الديهي"  خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "الاخوان الملاعين ولاد الأفاعي يقولوا مصر هتعطش ويجيب صور قديمة ويقولوا المصريين مش لاقين يشربوا ويقولوا الخراب والعطش يصيب مصر".


وأضاف: "اليوم العطش يتحول إلى غرق، مصر تعطش مصر تغرق أرجوك أيها المواطن الذكي أنا معنديش أزمة والرئيس قال إنه لن نسمح أن تتأذى مصر وقال: لو إحنا عندنا تأثير نقطة واحدة مصر لن تسكت، الرئيس قال كلام واضح لا يحمل الجدل لن تتأثر مصر واللي عايز يجرب يقرب".


وتابع "مش عايزين ننسى إحنا عارفين بنعمل ايه اوعى تتخيل أننا هزمنا في معركة المفاوضات الإخوان عايزين أي مصيبة ويشبعوا فيها لطم، قالك مصر هتوافق على تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وأنها تشارك في جوع الفلسطينيين وطلع الرئيس السيسي منفردا وقال إن التهجير خط أحمر ولن نشارك فيه"

الديهي نشأت الديهي مصر اخبار التوك شو طرح النهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

المتهمة

هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

زوجة محمود الخطيب

زوجة محمود الخطيب توجه رسالة في أحدث ظهور لها

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

الزمالك والمحلة

محمود صلاح: سعيد بهدفي في الزمالك .. وهذه نصيحة علاء عبدالعال

رضا شحاته

مدرب كهرباء الإسماعيلية: لم أحصل على إنذار في حياتي.. وجماهير الأهلي أربكتنا بالشوط الأول

أحمد الشناوى

تامر عبد الحميد: أحمد الشناوي يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مولد النبي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فستان لامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بظهورها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فورد تسدل الستار على أسطورة فوكاس بعد أكثر من عقدين

فورد فوكاس ‏ST‏
فورد فوكاس ‏ST‏
فورد فوكاس ‏ST‏

سرطان الثدي يقتــ.ـل الرجال أكثر من النساء .. تفاصيل صادمة

سرطان الثدي عند الرجال
سرطان الثدي عند الرجال
سرطان الثدي عند الرجال

فيديو

حقن التخسيس

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد