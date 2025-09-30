الديهي: الرئيس عبد الفتاح السيسي أول زعيم قال لا للتهجير

أكدالإعلامي نشأت الديهي، أن "أول شخص قال لا للتهجير هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المملكة العربية السعودية، وفي بغداد مين اللي وقف مع ظهر الرئيس كان ربنا والشعب المصري الذي قال لا وهذا هو موقف مصر عبر التاريخ ".

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من قال لا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء سواء كان قسريًا أو طوعيًا.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن "آفة مجتمعنا هو النسيان على مدار سنتين ضغوط غير مسبوقة على رأس الدولة المصرية والرئيس لم يفكر ولو برهة واحدة وكانت لا للتهجير بنفس قوة عقيدة لا إله إلا الله وهذا ليس موقف الرئيس ولكن موقف الدولة المصرية ".