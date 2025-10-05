قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة
تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي
مسئول في البيت الأبيض: خطة ترامب لغزة «سرية».. ومسئولون بالخارجية خارج الصورة
فتح: ندرك جيدًا أهمية الموقف الأمريكي في مسألة ضمانات وقف إطلاق النار
الشهيد إبراهيم الرفاعي "كابوس إسرائيل"| بث الرعب للعدو.. ونفذ عمليات تاريخية في حرب أكتوبر
ما يقال عند المرور على المقابر؟.. كلمات وأدعية مستحبة للميت
رمضان السيد: أؤيد استمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي وعودة زيزو مكسب للفريق
بعد انتهاء اجتماع اللجنة الخاصة .. ماذا ينتظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
استطلاع أمريكي: 4 من كل 10 يهود يرون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
اليوم.. المنتخب الوطني يبدأ معسكر حسم التأهل إلى مونديال 2026
محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مولد النبي بالزقازيق
صفقاته لم تقدّم المستوى المُنتظر.. محمد فاروق: الزمالك يعيش حالة انهيار كروي
أخبار التوك شو| ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام.. ووزير الزراعة: نملك خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم

محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:
الوطنية للانتخابات: 60 منظمة و168 وسيلة إعلامية تتابع انتخابات النواب
قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا يوجد ما يسمى بـ«أوراق مراقبة»، موضحًا أن الهيئة أتاحت متابعة انتخابات مجلس النواب لجميع المنظمات المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأهلية، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وكذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر.

الحروب الـ7 .. عمرو أديب يكشف أغرب تصريح لترامب
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع لحظة بلحظة المفاوضات المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر عقدها في مصر.

السفير حسام زكي: خطة ترامب تعاملت مع ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منصف
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن هناك مطالب فلسطينية مدعومة عربيًا وإسلاميًا وردت في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أولها رفض التهجير، حيث نصت الخطة بوضوح على فتح الباب أمام الفلسطينيين الراغبين في المغادرة للعودة مجددًا إلى أرضهم.

وزير الزراعة: نملك خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك سعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم.

رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة واضحة بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، لإتاحة وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية بدأت بالفعل في استقبال الطلبات.

ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا بديل عن الموافقة على اتفاق السلام.

البرلمان المقبل.. ايهاب رمزي: برنامج العليا للانتخابات لم يترك أي مرحلة دون توضيح
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الهيئة العليا للانتخابات وضعت برنامجًا متكاملاً يُدار بشفافية عالية لضمان سير العملية الانتخابية لمجلس النواب بشكل منظم ومحكم.

متحدث فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقًا لإعادة إعمار غزة
أكد الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضم 20 بندًا، أهمها وقف إطلاق النار، الذي يعني عمليًا إنهاء الإبادة الجماعية والتجويع وتدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية في غزة، موضحًا أن الخطة تُلغي فكرة التهجير الإجباري وضم الضفة الغربية، وهما من أخطر التهديدات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

خبير: خطة ترامب لغزة تفتقد التفاصيل والضمانات الكافية
أكد الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة الدراسات بمركز الأهرام، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات البنود العشرين، أثارت منذ إعلانها جدلًا واسعًا بين المراقبين بشأن كونها صفقة سياسية لتحسين موقع ترامب أم مبادرة حقيقية للسلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الخطة تفتقد كثيرًا من التفاصيل الضرورية مثل الخرائط والجداول الزمنية وآليات التنفيذ والضمانات المتبادلة.

جوتيريش يشكر مصر وقطر لعملهما في الوساطة بشأن غزة
أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة  أن هناك نحو 19 ألف طن من المساعدات خارج قطاع غزة.

الوطنية للانتخابات انتخابات النواب المنظمات المحلية السفير حسام زكي وزير الزراعة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

زوجة محمود الخطيب توجه رسالة في أحدث ظهور لها

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

وزير الزراعة: الرئيس السيسي كان له رؤية واضحة في ملف الزراعة وعملنا على تحقيقها

وزير السياحة يعقد لقاءً موسعًا مع مستثمري السياحة بالأقصر وأسوان وعدد من المدن السياحية الساحلية

الحضانة الدامجة بعين شمس .. بداية طريق الأمل للأطفال ذوي الإعاقة

محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مولد النبي بالزقازيق

فستان لامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بظهورها

فورد تسدل الستار على أسطورة فوكاس بعد أكثر من عقدين

سرطان الثدي يقتــ.ـل الرجال أكثر من النساء .. تفاصيل صادمة

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

