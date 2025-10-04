البرلمان المقبل.. ايهاب رمزي: برنامج العليا للانتخابات لم يترك أي مرحلة دون توضيح

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الهيئة العليا للانتخابات وضعت برنامجًا متكاملاً يُدار بشفافية عالية لضمان سير العملية الانتخابية لمجلس النواب بشكل منظم ومحكم.

وأوضح رمزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة dmc، أن جميع خطوات العملية الانتخابية تم تحديدها بوضوح بدءًا من تلقي طلبات الترشيح التي انطلقت في 8 أكتوبر الجاري، مرورًا بإعلان الأسماء، وفتح باب الطعون أمام محكمة مجلس الدولة، وحتى الإعلان النهائي عن المرشحين.

ولفت رمزي أن البرنامج يشمل مواعيد بدء الانتخابات، فترة الصمت الانتخابي، وتنظيم عملية التصويت في الداخل والخارج.

وأشاد رمزي بجهود الهيئة التي تشرف عليها نخبة من أفضل قضاة مصر، مشيرا إلى أن البرنامج الزمني لم يترك أي مرحلة دون توضيح، مما يعكس حرص الهيئة على إدارة انتخابات نزيهة وشفافة.

ونوه رمزي أن الأحزاب ستبدأ الإعلان عن قوائمها ومرشحيها للنظام الفردي استعدادًا لانطلاق الدعاية الانتخابية في 23 أكتوبر المقبل.