ننشر.. صورة من نتيجة الكشف الطبي للمترشح بانتخابات مجلس النواب

ينشر موقع صدى البلد صورة من نتيجة الكشف الطبي للمترشح بانتخابات مجلس النواب 2025، من نتيجة التحاليل الطبيعة لبيان مدى إيجابية وسلبية تعاطي المسكرات والمخدرات والمصابين بمرض ذهني أو نفسي يؤثر على عمله النيابي.

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مواعيد جولة الإعادة فى لانتخابات مجلس النواب، موضحا أن إجراء الإعادة لانتخابات النواب المرحلة الأولى للخارج 1و2 ديسمبر ويومي 3 و4 للداخل.

كما أعلن أن إجراء الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب يومي 15 و16 ديسمبر للخارج ويومي 17 و18 للداخل.

وأضاف أن مواعيد انتخابات مجلس النواب في الخارج ستكون على مرحلتين ، المرحلة الأولى يومى 7 و 8 نوفمبر والثانية 21 و22 نوفمبر.

وأضاف رئيس الهيئة، أن يتم تلقى طلبات الترشح من 8 أكتوبر حتى 15 أكتوبر.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم كشف المترشحين ورموزهم من يوم 16 أكتوبر حتى 18 أكتوبر، مضيفا أن الفصل في الطعن سيكون من 19 أكتوبر وحتى 21 من نفس الشهر ، وأن أخر موعد للتنازل يوم 25 أكتوبر.

وأشار القاضى حازم بدوى أن بدء الدعاية من 23 أكتوبر حتى 20 نوفمبر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي ، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ، بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.