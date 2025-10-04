قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الأزهر يشارك بجناح خاص للمرة الرابعة في معرض «ذاكرة أكتوبر».. صور
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: خطة ترامب لغزة تفتقد التفاصيل والضمانات الكافية

ترامب
ترامب
محمد البدوي

أكد الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة الدراسات بمركز الأهرام، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات البنود العشرين، أثارت منذ إعلانها جدلًا واسعًا بين المراقبين بشأن كونها صفقة سياسية لتحسين موقع ترامب أم مبادرة حقيقية للسلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الخطة تفتقد كثيرًا من التفاصيل الضرورية مثل الخرائط والجداول الزمنية وآليات التنفيذ والضمانات المتبادلة.

 التدرج في التطبيق

وأضاف قنديل، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إدارة ترامب صاغت الخطة بطريقة عامة تعتمد على التدرج في التطبيق دون تحديد واضح لمسؤوليات الأطراف، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على الصمود أمام التعقيدات الميدانية والسياسية.

أوضح أن ترامب معروف بنزعته إلى الصفقات السريعة وانتزاع التنازلات، بينما يتطلب الملف الفلسطيني الإسرائيلي صبرًا ودبلوماسية متأنية، وهو ما تفتقده الإدارات الأمريكية المتعاقبة بسبب انحيازها الواضح لإسرائيل.

قال قنديل إن فشل واشنطن في إدارة الصراع خلال السنوات الماضية يجعل نجاح خطة ترامب محل شك، خاصة في ظل ضغوط اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة.

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي خطة الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

أوبك

دول أوبك تبحث عن توافق صعب حول حجم الزيادة المقبلة في إنتاج النفط

أنطونيو جوتيريش

الأمم المتحدة: جوتيريش شكر مصر وقطر لعملهما في الوساطة بشأن غزة

رئيسة الحزب الحاكم الياباني الجديدة

رئيسة الحزب الحاكم الياباني الجديدة تتعهد بتوسيع الائتلاف الحكومي رغم التحديات السياسية الكبيرة

بالصور

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد