دبلوماسية أمريكية: خطة ترامب لغزة خطوة أولى مهمة نحو سلام شامل

قالت السفيرة باربرا لييف، المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأمريكية، إن خطة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بإنهاء الحرب في غزة تمثل خطوة أولى هامة وحساسة في طريق التسوية، مشددة على أهمية أن تكون المفاوضات القادمة مبسطة وغير معقدة، خاصة بعد تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمحتجزين من الجانبين.

الفلسطينيين وإسرائيل

وأضافت لييف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطريق نحو سلام شامل بين الفلسطينيين وإسرائيل ما زال طويلًا، إلا أن ما يميز هذه المرحلة هو وجود تفاصيل عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشارت إلى هناك دعم غير مسبوق من عدد من الدول العربية، إضافة إلى تأييد من تركيا وباكستان وإندونيسيا، ما يمنح الخطة زخمًا إقليميًا قد يسهم في إعادة ربط غزة بالضفة الغربية ضمن رؤية أوسع للحل الدائم.