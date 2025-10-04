خبير: مبادرة ترامب تمهد لمرحلة جديدة بعد معاناة غزة

قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة الدراسات بمركز الأهرام، إن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت المنطقة أمام مفترق طرق جديد، مشيرًا إلى أن قبول حركة حماس للمبادرة يعكس رغبة حقيقية في إنهاء الحرب وإيجاد مخرج سياسي وإنساني للأزمة التي عانى منها القطاع على مدار عامين من المآسي غير المسبوقة.

المعاناة في غزة

وأضاف قنديل، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الخطوة تبعث على التفاؤل بعد فترة طويلة من المعاناة في غزة.

المبادرة الأمريكية

أوضح أن المبادرة الأمريكية تمثل فرصة لإعادة الأمل وإدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة يسودها الهدوء وإعادة الإعمار وعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها في القطاع.