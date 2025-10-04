قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

القناة 13 الإسرائيلية: وفد أمريكي بقيادة ويتكوف وكوشنر ينضم لمحادثات إسرائيل وحماس بالقاهرة

غزة
غزة
فرناس حفظي

قال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، إنه  بعد رد حماس وتصريح  الرئيس ترامب، تستعد إسرائيل اليوم السبت لاستئناف المحادثات وإرسال وفد تفاوضي، وبينما أوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار في غزة، وفقا للقناة 13 العبرية.

كما  أوضح مصدر سياسي  إسرائيلي رفيع المستوى أن "الأمر لم يصل إلى وقف إطلاق نار بعد"، ومع ذلك،  أضاف المصدر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقات، وأن المفاوضات من المتوقع أن تستمر لبضعة أيام فقط. 

ويتوجه المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف إلى القاهرة، برفقة صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ومن المتوقع أيضا وصول وفد حماس الليلة لإجراء محادثات في العاصمة المصرية، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية.

وفقا للتقرير العبري، فإن ترامب "لم يترك لإسرائيل خيارا" سوى اعتبار إعلان حماس إعلانا يفتح الباب أمام الحوار، ومع ذلك، تستعد إسرائيل لاستئناف المحادثات مع الوسطاء، وقد بدأت بالفعل العمل بشكل مكثف على نقاط الخلاف، بما في ذلك خرائط الانسحاب وهويات الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.


 

رد حماس الرئيس ترامب إسرائيل الجيش الإسرائيلي غزة

