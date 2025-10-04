فايز عباس: انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية حول خطة ترامب وتهديدات بالانسحاب

أكد فايز عباس، خبير الشؤون الإسرائيلية، على أن حالة من الانقسام تسود أروقة الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، موضحًا أن وزراء متشددين مثل سموتريتش وبن غفير، إلى جانب عدد من أعضاء الكابنيت، يعارضون الخطة بشدة.

وأضاف عباس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المواقف داخل الحكومة لا تزال حذرة، إذ لم تُصدر بعد بيانًا رسميًا بسبب حساسية الموقف، إلا أنه من المتوقع خلال الساعة المقبلة أن يتم إعلان موقف واضح، مشيرًا إلى أن الوزراء المعارضين قد يلوّحون بالانسحاب من الحكومة أو يهددون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بذلك.

ضغط إضافي على الحكومة

وأشار الخبير إلى وجود ضغط شعبي متزايد داخل إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين، وهو ما يشكل عامل ضغط إضافي على الحكومة.

استمرار التوتر الميداني

وأوضح أن الرئيس ترامب كان قد أعلن أمس مطالبته لإسرائيل بوقف إطلاق النار فورًا، لكن الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أكدت قبل قليل استمرار القصف على قطاع غزة، ما يعكس استمرار التوتر الميداني رغم الجهود السياسية الرامية إلى التهدئة.