أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك نحو 19 ألف طن من المساعدات خارج قطاع غزة.



ولفت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية” إلى أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل على الأرض في غزة من أجل تسهيل المساعدات، مشيرا إلى الاستعداد للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في غزة.

الوساطة بشأن غزة

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جوتيريش يشكر مصر وقطر لعملهما في الوساطة بشأن غزة.

من جانب آخر؛ قالت السفيرة باربرا لييف، المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأمريكية، إن خطة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بإنهاء الحرب في غزة تمثل خطوة أولى هامة وحساسة في طريق التسوية، مشددة على أهمية أن تكون المفاوضات القادمة مبسطة وغير معقدة، خاصة بعد تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمحتجزين من الجانبين.

وأضافت لييف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطريق نحو سلام شامل بين الفلسطينيين وإسرائيل ما زال طويلًا، إلا أن ما يميز هذه المرحلة هو وجود تفاصيل عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.