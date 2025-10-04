وزير الزراعة: نملك خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك سعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم.



قال علاء فاروق في حواره في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" ننتج حوالي 10 مليون طن قمح ويتم توريد حوالي 4 مليون طن لوزارة التموين ".



وتابع علاء فاروق :" نستهدف الوصول إلى توريد 5 مليون طن قمح لوزارة التموين ونتوقع ان ينخفض استيراد القمح من الخارج بنسبة 12 % ".



وتابع علاء فاروق :" إحنا جاهزين إننا نزرع قمح ونحقق اكتفاء ذاتي لكن هذا الامر قد يؤثر على زراعة سلع استراتيجية أخرى".



وأكمل علاء فاروق :" نملك خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم والوصول بالاكتفاء الذاتي من القمح لت 70 % ".