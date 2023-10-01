عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية.. أوراق التقديم لجامعة بني سويف التكنولوجية

جامعة بني سويف التكنولوجية
جامعة بني سويف التكنولوجية

تستعد جامعة بني سويف التكنولوجية، في استقبال طلبات التقديم للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية، المرشحين من قبل مكتب التنسيق .

وكشف الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، عن تقديم الأوراق المطلوبة الدبلومات والمعاهد الفنية 2024/2023 للملتحقين  بالجامعة، ابتداء من غد الإثنين وحتي يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023.

1 - نموذج بطاقة الترشيح النهائية المطبوع من خلال موقع التنسيق + 5 صور منها.

2 - أصل شهادة الدبلومات والمعاهد الفنيه + 5 صور منها.

3 - أصل شهادة الميلاد حديثة موضح بها الرقم الثلاث للذكور + 5 صور منها.

4 - 5 صور من البطاقة الشخصية للطالب.

5 - 5 صور من بطاقة شخصية لولى الأمر (مدون عليها رقم هاتف ولي الأمر ).

6- 8 صور شخصية مقاس 4*6 مكتوب عليها اسم الطالب.

7 - أوراق التجنيد الخاصة بالذكور نموذج 2 جند (6 جند أو صفار سن لمن دون 18 عام).

8 - ملف بلاستيك كبسولة لونه أخضر للثلاث سنوات وأحمر للخمس سنوات.

9- ملئ استمارة البيانات الخاصة بكل طالب،

10 - إقرار يملأه الطالب وولم الأمر.

11 - تسديد المصروفات الدراسية 15 ألف جنيها مصريا فقط لا غير مع تسليم ملف الطالب
عن طريق البنك الأهلى المصري بعد التوجه إلي مكتب شئون الطلاب لاستلام اذن الدفع.

كثر الآن البحث عن نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لنظامي الثلاث والخمس سنوات وطلبة المعاهد المتوسطة.

نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 

ويترقب عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية نتيجة تقليل الاغتراب 2023، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 على كلية بإحدى المحافظات بعيدة عن محل سكن الطالب.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يمكن لطلاب الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2023 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب الآن  .

وقال مكتب التنسيق إنه سيتم قبول تحويلات الطلاب وفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يكون  التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، على أن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

إمام عاشور يتجاهل الرد على الجمهور بعد تراجعه عن تهنئة الزمالك

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.. أزمات أرهقت المصريين| ورؤية السيسي للتخلص من صداعها

ترشيحاتنا

مصر تسترد 29.2 ألف قطعة آثرية من يد 14 دولة

منصة X تشهد خسارة كبيرة في أعداد المستخدمين.. وتضارب في الأرقام

خبير: مصر تستهدف زيادة معدل الطاقة المتجددة لـ42%

دعاء شهر أكتوبر.. ردده يوسع الله رزقك من حيث لا تحتسب

ما هو دعاء بداية العام الدراسي الجديد لنجاح الأبناء وهدايتهم؟.. اغتنموه الآن

اكتشافات جديدة في كل محافظة.. آثار مصر تبهر العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ