لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية.. أوراق التقديم لجامعة بني سويف التكنولوجية

تستعد جامعة بني سويف التكنولوجية، في استقبال طلبات التقديم للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية، المرشحين من قبل مكتب التنسيق .

وكشف الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، عن تقديم الأوراق المطلوبة الدبلومات والمعاهد الفنية 2024/2023 للملتحقين بالجامعة، ابتداء من غد الإثنين وحتي يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023.

1 - نموذج بطاقة الترشيح النهائية المطبوع من خلال موقع التنسيق + 5 صور منها.

2 - أصل شهادة الدبلومات والمعاهد الفنيه + 5 صور منها.

3 - أصل شهادة الميلاد حديثة موضح بها الرقم الثلاث للذكور + 5 صور منها.

4 - 5 صور من البطاقة الشخصية للطالب.

5 - 5 صور من بطاقة شخصية لولى الأمر (مدون عليها رقم هاتف ولي الأمر ).

6- 8 صور شخصية مقاس 4*6 مكتوب عليها اسم الطالب.

7 - أوراق التجنيد الخاصة بالذكور نموذج 2 جند (6 جند أو صفار سن لمن دون 18 عام).

8 - ملف بلاستيك كبسولة لونه أخضر للثلاث سنوات وأحمر للخمس سنوات.

9- ملئ استمارة البيانات الخاصة بكل طالب،

10 - إقرار يملأه الطالب وولم الأمر.

11 - تسديد المصروفات الدراسية 15 ألف جنيها مصريا فقط لا غير مع تسليم ملف الطالب

عن طريق البنك الأهلى المصري بعد التوجه إلي مكتب شئون الطلاب لاستلام اذن الدفع.

كثر الآن البحث عن نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لنظامي الثلاث والخمس سنوات وطلبة المعاهد المتوسطة.

نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ويترقب عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية نتيجة تقليل الاغتراب 2023، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 على كلية بإحدى المحافظات بعيدة عن محل سكن الطالب.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يمكن لطلاب الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2023 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب الآن .

وقال مكتب التنسيق إنه سيتم قبول تحويلات الطلاب وفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يكون التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، على أن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.