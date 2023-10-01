تقام اليوم الأحد 1-10-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، أهمها لقاء يوفنتوس وأتالانتا في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي، كما يلعب محترفنا المصري مصطفي محمد مع نانت ضد فريق رين في الدوري الفرنسي.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 والقنوات الناقلة
دوري أبطال أفريقيا
سيمبا التنزاني vs باور ديناموز الزامبي - 4 مساءً – beIN Sports
أسيك ميموزا الإيفواري vs الأهلي بنغازي الليبي - 7 مساءً - beIN Sports
نواذيبو الموريتاني vs ريال باماكو المالي - 8 مساءً - beIN Sports
الهلال السوداني vs بريميرو دي اوجوستو الأنجولي - 9 مساءً - beIN Sports
الدوري الإنجليزي
نوتنجهام فورست vs برينتفورد - 4 مساءًا - beIN Sports
الدوري الإسباني
ألميريا vs غرناطة - 3 مساءً - beIN Sport
ديبورتيفو ألافيس vs أوساسونا - 5:15 مساءً - beIN Sports
ريال بيتيس vs فالنسيا - 7:30 مساءً - beIN Sports
أتلتيكو مدريد vs قاديش - 10 مساءً - beIN Sports
الدوري الايطالي
بولونيا vs إمبولي ـ 3:30 مساءً ـ AD SPORTS
أودينيزي vs جنوى ـ 4:00 مساءً ـ AD SPORTS
أتالانتا vs يوفنتوس ـ 7:00 مساءً ـ AD SPORTS
روما vs فروسينوني - 21:45 مساءً ـ AD SPORTS
الدوري الألماني
دارمشتات vs فيردر بريمن ــ 16:30 مساءً - beIN Sports HD
فرايبورج vs أوجسبورج ــ 18:30 مساءً ــ beIN Sports HD
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس vs ليون ـ 14:00 مساءً ـ beIN Sports
تولوز vs ميتز ــ 16:00 مساءً - beIN Sports
نيس vs ستاد ريمس ــ 16:00 مساءً - beIN Sports
لوهافر vs ليل ــ 16:00 مساءً - beIN Sports
لوريان vs مونبيليه ــ 18:05 مساءً - beIN Sports
رين vs نانت 21:45 مساءً ـ beIN Sports