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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 والقنوات الناقلة

كرة قدم
كرة قدم

تقام اليوم الأحد 1-10-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، أهمها لقاء يوفنتوس وأتالانتا في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي، كما يلعب محترفنا المصري مصطفي محمد مع نانت ضد فريق رين في الدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 والقنوات الناقلة
 

دوري أبطال أفريقيا
سيمبا التنزاني vs باور ديناموز الزامبي - 4 مساءً – beIN Sports

أسيك ميموزا الإيفواري vs الأهلي بنغازي الليبي - 7 مساءً - beIN Sports

نواذيبو الموريتاني vs ريال باماكو المالي - 8 مساءً - beIN Sports

الهلال السوداني vs بريميرو دي اوجوستو الأنجولي - 9 مساءً - beIN Sports

الدوري الإنجليزي 


نوتنجهام فورست vs برينتفورد - 4 مساءًا - beIN Sports

الدوري الإسباني

ألميريا vs غرناطة - 3 مساءً - beIN Sport

ديبورتيفو ألافيس vs أوساسونا - 5:15 مساءً -   beIN Sports

ريال بيتيس vs فالنسيا - 7:30 مساءً - beIN Sports

أتلتيكو مدريد vs قاديش - 10 مساءً - beIN Sports

الدوري الايطالي

بولونيا vs إمبولي ـ 3:30 مساءً ـ AD SPORTS  

أودينيزي vs جنوى ـ 4:00 مساءً ـ AD SPORTS

أتالانتا vs يوفنتوس ـ 7:00 مساءً ـ  AD SPORTS

روما vs فروسينوني - 21:45 مساءً ـ AD SPORTS

الدوري الألماني

دارمشتات vs فيردر بريمن ــ 16:30 مساءً -  beIN Sports HD

فرايبورج vs أوجسبورج ــ 18:30 مساءً ــ beIN Sports HD

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس vs ليون ـ 14:00 مساءً ـ beIN Sports

تولوز vs ميتز ــ 16:00 مساءً - beIN Sports

نيس vs ستاد ريمس ــ 16:00 مساءً -  beIN Sports

لوهافر vs ليل ــ 16:00 مساءً - beIN Sports

لوريان vs مونبيليه ــ 18:05 مساءً - beIN Sports

رين vs نانت 21:45 مساءً ـ beIN Sports

دوري ابطال افريقيا الدوري الايطالي مصطفي محمد الدوري الفرنسي

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