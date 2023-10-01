طلب مثير من الكاف.. مدرب الزمالك يكشف كواليس ريمونتادا أرتا سولار

علق أحمد مجدي المدرب المساعد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فوز الفارس الأبيض أمام نظيره أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلي دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بعد إقصاء أرتا سولار الجيبوتي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

الزمالك نجح فى العودة برمونتادا

قال أحمد مجدي المدرب المساعد لنادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية:

نحن من صعبنا المهمة علي أنفسنا من مباراة الذهاب كان متاح العديد من الفرص للتسجيل أمام الزمالك ولكن لم نسجل وفي مباراة العودة لعبنا شوط أول سئ للغاية رغم ضعف المنافس وكان لدينا إصرار في الشوط الثاني علي الصعود لدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية.

تابع مدرب الزمالك: اللعب بثنائي رؤوس حربة من أجل الضغط بكل القوي على الفريق المنافس واستغلال الكرات العرضية وقمت بتغيير طريقة اللعب هذه المباراة عبر كرات عرضية وطويلة من أجل ضغط الفريق المنافس داخل منطقة الجزاء وبعد العودة لطريقتنا الطبيعية خلال الشوط الثاني استطعنا تسجيل 4 أهداف والعودة في المباراة بشكل طبيعي.

أضاف مدرب الزمالك: تعاملنا مع اللاعبين نفسياً داخل غرفة الملابس بين الشوطين وعملنا علي تهدئتهم من أجل العمل الي العودة في المباراة وطلبنا منهم تسجيل أول هدف وبعد ذلك ستكون باقي الأمور سهلة للغاية في العودة.

استطرد : أوباما نجح في المساهمة في الأربع أهداف لنادي الزمالك وكان لابد جلوسه علي الدكة لنستطيع النظر ف وجود لاعبين يستطيعوا تحقيق الفارق من خارج الملعب وسنعمل خلال الفترة القادمة علي تجهيز اكبر عدد من اللاعبين لخوض جميع المباريات المقبلة.

وواصل مدرب الزمالك: كنا في موقف صعب لو خرجنا من هذه البطولة من فريق مثل هذا وفي ظل وجود هذا العدد من الجماهير.

أزمة قيد الزمالك

وزاد مدرب الزمالك: الزمالك واجه نفس أزمة القيد من قبل ونجحنا بمساهمة اللاعبين الشباب في تحقيق الدوري وسنعمل دائما علي معالجة الأخطاء خاصة مع قوة المباريات المقبلة.

وأكمل مدرب الزمالك: خطة المباريات تأتي علي حسب مباراة ، والكولومبي أوسوريو يتشاور دائما مع أعضاء الجهاز الفني من أكل اختيار تشكيل المباراة ولكن القرار في النهاية يكون بيده.

وقال أيضا: مركز حراسة المرمي من المراكز الحساسه والمهمة من الجيد وفي صالح الزمالك أن يكون فيه منافسة بين اللاعبين من أجل حجز مكانه بشكل أساسي في تشكيلة الفريق.

وأردف مدرب الزمالك: أحمد فتوح بعد انتهاء مباراة ارتا سولار شعر بشد خفيف ويعد احمد فتوح من أهم اللاعبين لدينا واللاعب قدم مستوي أكثر من رائع رغم عودته من الإصابة.

وأكد مدرب الزمالك أن أحمد فتوح كان قد أصيب في التدريبات علي مستوي الحوض وتمرن مع الفريق 4 تمرينات فقط ومن الطبيعي أن يتعرض لشد عقب المباراة واللاعب سيكون جاهز لخوض المباريات بشكل طبيعي في المباريات المقبلة.

واختتم مدرب الزمالك حديثه قائلا: أتمني وجود تقنية الفار في الأدوار الاقصائية من جميع البطولات سوا دوري الأبطال او الكون من أجل أن يحصل جميع الأندية علي حقوقها بشكل كامل .