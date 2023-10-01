عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج بطاقة تموين 2023

بطاقة التموين
بطاقة التموين

 يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية إصدار بطاقة تموين جديدة وذلك عن طريق خدمة مقدمة من بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلي كيفية إصدارها في حالة فقدانها أو تلفها.

استخراج بطاقة تموين لأول مرة 2023

 

- يتم الدخول على موقع دعم مصر.

- اضغط على خدمات تموينية للمواطنين

-اضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة.

-ادخل الاسم رباعيًا للفرد الجديد.

-ادخل الرقم القومي

- إدخال رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة.

- أدخال  كود التحقق

-اضغط على تأكيد.

- بعد الضغط على تأكيد يجب اختيار التالي:-

-المحافظة المراد النقل إليها

- المديرية

- الإدارة 

- مكتب

- تاجر

- عنوان السكن

ثم الضغط على التالي.

بطاقة تموين

استخراج بطاقة تموين  من بوابة مصر الرقمية

 

- ادخل إلى بوابة مصر الرقمية.

- اضغط على خدمات التموين

-ثم اضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة.

-حال إضافة بيانات غير صحيحة أو لأفراد غير تابعين لأسرتك يتم إلغاء الطلب.

- إدخال المحافظة المسجلة بالرقم القومي.

-اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين.

- يمكنك إضافة فرد أو أكثر من أفراد أسرتك إلى بطاقتك التموينية.

- اضغط على موافق.

- إدخال العنوان الذي تريد الاستلام عليه.

- اختر طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك.

-سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل.

- حال الدفع عن طريق شبكات شركات التحصيل مثل:-

أمان ومصاري.

أدخل بريدك الإلكتروني.

رقم المحمول الخاص بك.

ثم اضغط على التالي.

- سيظهر لك كود السداد

-عداد مداد صلاحيته.

-احفظ الكود أو التقط صورة له.

-طباعته والذهاب له إلى أقرب منفذ سداد قريب منك.

-اطلب الإيصال بعد إتمام عملية السداد.

- ستظهر لك رسالة بأنّه تم إرسال طلبك بنجاح.

-يمكنك تتبع الطلب بالضغط على تتبع الطلب.

كيفية الحصول علي بطاقة تموين 2023

  1. الدخول علي منصة بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية.
  2. -تسجيل الاسم.
  3. -تسجيل الرقم القومي.
  4. -تسجيل رقم بطاقة التموين
  5. -واسم البقال التمويني التابع له والمنطقة.
  6. -الاختيار من قائمة الخدمات.
  7. -كتابة العنوان.
  8. -رسوم توصيل بطاقات التموين إلى المنزل إلى 23.5 جنيها.
استخراج بطاقة تموين استخراج بطاقة تموين لأول مرة إصدار بطاقة تموين جديدة مصر الرقمية خدمات تموينية خدمات التموين بطاقة تموين بطاقة تموين 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

الوطنية للانتخابات: أجهزة تابلت إضافية بمكاتب التوثيق لمواجهة زحام استخراج "تأييد مرشحي الرئاسة"

السعودية .. نداء عاجل من "الغذاء والدواء" بشأن القهوة

موضوعات متعلقة

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

كيفية حج القران .. شروطه وضوابطه اعرف مناسك الحج بالترتيب وبالتفصيل

الأوقاف في عهد الرئيس السيسي.. إنجازات بتطوير المساجد والدعوة وأحوال الأئمة

ترشيحاتنا

البلطي أبرزها.. وزير الزراعة: مصر الأولى إفريقيًّا في الاستزراع السمكي| فيديو

تعرف علي علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة| تفاصيل

رقم هائل.. الاتحاد الأوروبي يعلن حجم المساعدات المالية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب

حكاية وطن.. كيف أصبحت مصر الأولى إفريقيا فى الاستزراع السمكي؟

السيسي: إلقاء مياه الصرف ببحيرة المنزلة تسبب في تعطيل زراعة 250 ألف فدان

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافر يثير الجدل بعد إخفائه كاميرا صغيرة داخل أمعته بمطار أمريكي

في اليوم العالمي للقهوة .. فوائد مذهلة وهذا ما تفعله بجسمك

3 أيام متتالية مدفوعة الأجر.. الإجازات الرسمية بشهر أكتوبر والمتبقية لنهاية العام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

فيديو

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

كارثة قادمة بسبب كوفيد.. وتأثير خطير على المخ| ما القصة؟

طابور الصباح اتغير.. مقطع فيديو يثير الجدل لطلاب بأول أيام الدراسة

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ