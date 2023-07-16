الشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين

يسعى الكثير من المواطنين إلى استخراج بطاقة تموين جديدة أو إضافة المواليد الجدد خاصة بعد فتح باب إضافة المواليد ألي بطاقات التموين للأسر الأولي بالرعاية.



فئات يحق لها إضافة المواليد على بطاقات التموين



وحددت وزارة التموين الفئات التي يحق لها إضافة المواليد علي بطاقات التموين والتي تتضمن 4 فئات حيث تستمر وزارة التموين فى استقبال طلبات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين للفئات الأولي بالرعاية .

- تشمل الفئات الأولي بالرعاية أصحاب معاش تكافل وكرامة

- كما تشمل الفئات التي يمكنها إضافة المواليد علي بطاقات التموين أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة.

- كما يمكن لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر البديلة إضافة المواليد على بطاقات التموين

- أسر الشهداء.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين وتشمل مايلي:-



- يشترط لإضافة المواليد الجدد الا تقل أعمارهم عن 4 سنوات.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها لا يتجاوز عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد فقط.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

- تتضمن المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة

- رقم البطاقة التموينية

- عدد أفراد البطاقة والأفراد المراد إضافتهم أرقامهم القومية، بحيث ألا تزيد البطاقة على 4 أفراد.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين

- تبدء أولي خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين بتسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية

- ثم يطلب منك تسجيل رقم الهاتف ضمن خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

- ثم يتم تسجيل الرقم القومي

- وبعدها يتم الحصول على بيانات الرقم السري

- وفى هذه الخطوة يتم اختيار إضافة الأبناء الغير مقيدين تموينيا كآخر خطوة لاضافه المواليد على بطاقات التموين.