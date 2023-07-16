عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين

بطاقات التموين
بطاقات التموين

يسعى الكثير من المواطنين إلى استخراج بطاقة تموين جديدة أو إضافة المواليد الجدد خاصة بعد فتح باب إضافة المواليد ألي بطاقات التموين للأسر الأولي بالرعاية.


فئات يحق لها إضافة المواليد على بطاقات التموين


وحددت وزارة التموين الفئات التي يحق لها إضافة المواليد علي بطاقات التموين والتي تتضمن 4 فئات حيث تستمر وزارة التموين فى استقبال طلبات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين للفئات الأولي بالرعاية .

txt

أحمد موسى: إلغاء بطاقات التموين بسبب الكارت الذكي شائعات لا صحة لها

txt

اختياري للمواطن.. تفاصيل استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد

- تشمل الفئات الأولي بالرعاية أصحاب معاش تكافل وكرامة

- كما تشمل الفئات التي يمكنها إضافة المواليد علي بطاقات التموين أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة.

- كما يمكن لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر البديلة إضافة المواليد على بطاقات التموين

- أسر الشهداء.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين وتشمل مايلي:- 


- يشترط لإضافة المواليد الجدد الا تقل أعمارهم عن 4 سنوات.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها لا يتجاوز عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد فقط.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

- تتضمن المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة

- رقم البطاقة التموينية

- عدد أفراد البطاقة والأفراد المراد إضافتهم أرقامهم القومية، بحيث ألا تزيد البطاقة على 4 أفراد.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين

- تبدء أولي خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين بتسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية

- ثم يطلب منك  تسجيل رقم الهاتف ضمن خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

- ثم يتم تسجيل الرقم القومي

txt

شرطان أساسيان.. كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين

txt

قبل إجازة عيد الأضحى.. كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين

- وبعدها يتم الحصول على بيانات الرقم السري

- وفى هذه الخطوة يتم اختيار إضافة الأبناء الغير مقيدين تموينيا كآخر خطوة لاضافه المواليد على بطاقات التموين.

اضافة المواليد إضافة المواليد الجدد إضافة المواليد بطاقة التموين إضافة المواليد للتموين بطاقة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

حقيقة هجرة هاني رمزي إلي كندا.. شقيقه يوضح التفاصيل

الاتفاق تم.. من هو مهاجم الأهلي الجديد؟

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

الفنان محمد ثروت بعد تماثل نجله للشفاء: المال والشهرة لا تنفع في المرض

ظهر مع قندوسي | زيارة غامضة من حسام عاشور لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

التموين تطرح كيلو السكر بسعر 12.60 جنيه على بطاقات الدعم

طرح أرز بسعر 12.60 جنيه للكيلو على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

بوتين: الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب لم يتحقق

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 16 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

عبد الحليم قنديل: مقاتلات F16 تحدث تحولا كبيرا في الصراع الروسي الأوكراني

لو عندك قصر وعربية بالملايين.. دار الإفتاء: ليس عليك زكاة

سعر سانج يونج تيفولى 2023 في مصر .. صور

مؤشرات وتوقعات تنسيق الكليات 2023 .. وبشرى لهؤلاء الطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاعها 40 طابقا .. معلومات لا تعرفها عن أبراج العلمين الشاطئية الجديدة

وداعا للأطقم.. اكتشاف دواء جديد يعيد نمو الأسنان المفقودة مرة أخرى

طبيب يحذر من مشروب شعبي يسبب سيولة ونزيفًا

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ