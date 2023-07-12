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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اختياري للمواطن.. تفاصيل استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد

بطاقة التموين
بطاقة التموين

كشف الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين، أن لدينا 23 مليون بطاقة تموين فى مصر و64 مليون مستفيد منها.

وأوضح العشماوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن ما نشر بشأن إلغاء بطاقة التموين واستبدالها بالكارت الموحد غير صحيح.

الكارت الموحد

وتابع قائلا:" الكارت الموحد هنا لن يكون خاصا بالتموين فقط بل بالعديد من الخدمات الحكومية الأخرى فى إطار الحوكمة بين الوزارات ".

وأضاف مساعد أول وزير التموين، أن ما سيتم تطبيقه فى بورسعيد سيكون اختياريا بالنسبة للمواطن، إما الحصول على "الكارت الموحد"،  أو بطاقة التموين".

الدكتور إبراهيم العشماوي الخدمات الحكومية الكارت الموحد بطاقة تموين بطاقة التموين مساعد أول وزير التموين

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