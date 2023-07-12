اختياري للمواطن.. تفاصيل استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد

كشف الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين، أن لدينا 23 مليون بطاقة تموين فى مصر و64 مليون مستفيد منها.

وأوضح العشماوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن ما نشر بشأن إلغاء بطاقة التموين واستبدالها بالكارت الموحد غير صحيح.

الكارت الموحد

وتابع قائلا:" الكارت الموحد هنا لن يكون خاصا بالتموين فقط بل بالعديد من الخدمات الحكومية الأخرى فى إطار الحوكمة بين الوزارات ".

وأضاف مساعد أول وزير التموين، أن ما سيتم تطبيقه فى بورسعيد سيكون اختياريا بالنسبة للمواطن، إما الحصول على "الكارت الموحد"، أو بطاقة التموين".