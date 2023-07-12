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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: إلغاء بطاقات التموين بسبب الكارت الذكي شائعات لا صحة لها

بطاقات التموين
بطاقات التموين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن شائعات إلغاء بطاقات التموين لا أساس لها من الصحة، وكما هي بالسلع في تلك المنظومة، مشيرا إلى أن الكارت الذكي في مرحلة التجربة فقط، والذي سيبدأ تطبيقه في بورسعيد فقط.

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وقال أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الكارت الذكي لن يكون بديلا لبطاقة التموين، معلقا: «التموين مستمر ولا إجراءات تتعلق بالإلغاء حتى تجربة الكارت الذكي، خاصة أن البعض نشر أخبارا ليست صحيحة».

وتابع أحمد موسى قائلا: «تم طباعة نصف مليون كارت فقط ويحمل كل معلومات الأسرة، يحصل به المواطن على خدمات بريدية وتموينية وصحية، وعندما تكتمل المنظومة يمكن تعميمه على محافظات الجمهورية كافة».

واستكمل أحمد موسى: «تم تطبيق التجربة في بورسعيد باعتبارها أول محافظة مكتملة الرقمنة، وميزة الكارت أنه مؤمن تأمين على أعلى مستوى، فلا يمكن اختراقه أو محاولة للعبث به»، محذرا من مروجي شائعة إلغاء بطاقات التموين.

وعلق أحمد موسى: وزارة الاتصالات بالتنسيق مع وزارة التموين هما المعنيتان بالعمل على منظومة طباعة الكارت الذكي للخدمات، والذي يشبه التذكرة الموحدة خارج البلاد لركوب وسائل النقل كاملة والذي سيطبق في مصر قريبا.
 

أحمد موسى بطاقات التموين التموين الكارت الذكي قناة صدي البلد وزارة الإتصالات

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