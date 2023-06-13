من 100 لـ 300.. دعم إضافي على بطاقات التموين لهذه الفئات| تفاصيل

تواصل الدولة المصرية دعم المواطن خاصة مستحقي الدعم، حيث تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التموين بزيادة السلع الغذائية التي تقدم على بطاقات التموين، لكل فرد حسب احتياجاته، ولكن مع الالتزام بالحد الأقصى لكل بطاقة، التي تحدده الوزارة.

كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، حيث يتم صرف سلع بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

زيادة على بطاقات التموين

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لصرفها ضمن المقررات التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت يومياً، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والعديد من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم وتصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، وأنه سيتم بحث الأمر في اجتماع مجلس الوزراء المقبل حول إمكانية مد الصرف أو غير ذلك.

ويقول إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين المقدم للفئات الأولى بالرعاية سينتهي 30 يونيو الحالي، وسيجري البت في وقفه أو مده خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأضاف عشماوي خلال تصريحات إعلامية له: "تمديد الدعم الاستثنائي بيكون من مجلس الوزراء وليس قرار وزارة التموين. القرارات يتم بناؤها على ظروف اقتصادية معينة، وهذا الدعم الاستثنائي ينتهي يونيو الحالي، وإن كان هناك قرار من مجلس الوزراء فله الحق من ذلك".

36 مليون مواطن يستفيد

وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن استمرار الدعم الاستثنائي على التموين يتكلف نحو 8 مليارات جنيه، وقد يؤدي لعجز الموازنة، وتابع: "هناك نحو 36 مليون مواطن يستفيد بالدعم الاستثنائي، وما زالت الدولة تهتم بالشريحة الأولى بالرعاية في مثل هذه الظروف".

ومن جانبه، قال رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، إن وزارة التموين تضخ 4 آلاف طن سكر يوميًا و3 آلاف طن زيت بشكل يومي وألف طن أرز.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار السلع التموينية لم تشهد أي زيادة منذ نحو 4 سنوات، موضحا أن هناك 32 سلعة تموينية توزع على بطاقات التموين.

واستطرد أن هناك 36 مليون مواطن مستفيد من الحصول على 100 جنيه التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى شهر يونيو المقبل، موجودين على 9 ملايين بطاقة، مؤكدا أن مصر تطحن 26 ألف يوميًا لإنتاج 270 مليون رغيف يحصل عليها المواطن بالسعر المدعم.

ويحل أخر موعد لصرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين يوم 30 يونيو 2023، والذي يستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 مليون بطاقة.

الدعم الاستثنائي للتموين

وكان الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين لشهر يونيو هو الدعم للدفعة العاشرة، والتي تم صرفها من كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لـ وزارة التموين، والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

ونرصد لكم المستندات المطلوبة لـ تظلمات الدعم الاستثنائي 100 جنيه على بطاقة التموين التي جاءت كالتالي:

١- صورة البطاقة الذكية.

٢- صورة الرقم القومى لرب الأسرة.

٣- رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة.

٤- صورة كارت معاش تكافل وكرامه الخاص بالأسرة بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامه.

٥- صورة كارنية الخدمات المتكاملة بالنسبة لذوى الإحتياجات الخاصة أو المعاقين.

٦- بون صرف الخبز للتأكد من عدم الإستفادة من الدعم التموينى الإضافى.

كما نرصد ما تحصل عليه الأسرة المستحقة للدعم الاستثنائي على السلع التموينية بأسعار قائمة السلع المعلنة من وزارة التموين وموزعة على منافذ بقالي التموين وهي كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيها.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.