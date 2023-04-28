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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قائمة بأسعار السلع المطروحة على بطاقات التموين لشهر مايو.. تفاصيل

صدى البلد

تتأهب منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وشركات الجملة والبدالين التموينيين لصرف مقررات الدعم التمويني لشهر مايو المقبل.

وحددت وزارة التموين، حصة الفرد ضمن قائمة السلع التموينية، على البطاقة التموينية، بزجاجة زيت 800 ملي، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، ومن السكر 2 كيلو لكل فرد، وبحد أقصى 8 كيلو للبطاقة، وكيلو أرز للبطاقة الأقل من 4 أفراد.

وتحصل البطاقة المتضمنة 4 أفراد فأكثر، على 2 كيلو أرز، وذلك اختياري، دون إجبار للمواطن على صرف سلع بعينها، حيث انه في حالة رغبة المواطن استبدالها من باقي سلع المنظومة يمكنه ذلك.

وتطرح وزارة التموين 32 سلعة، ضمن قائمة المنظومة التموينية، تتضمن السلع الأساسية "كالزيت والسكر والأرز والمكرونة"، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى، وكذلك العدس والفول.


قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023
أسعار السكر في التموين 10.5 جنيه

أسعار الزيت في التموين 25 جنيها

أسعار الأرز في التموين 10.5 جنيه

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 12 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 5.25 جنيها.

32- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

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