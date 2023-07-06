شرطان أساسيان.. كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين بعد أن يتم فصلها من بطاقة الأسرة فضلا عن الأوراق المطلوبة.

إضافة الزوجة علي بطاقة التموين

وتتيح وزارة التموين إتاحة للزوج إمكانية إضافة الزوجة على بطاقة التموين وذلك عبر عدة خطوات سهلة وبسيطة تشمل مايلي:-



- تتيح وزارة التموين إمكانية إضافة الزوجة علي بوابة مصر الرقمية.



- يتم إضافة الزوجة علي بطاقة تموين الزوج لصرف الخبز والسلع التموينية.



- يتم تقديم طلب فى حالة ظهور استحقاقها خبز فقط من خلال تظلم ويتم قبوله فورًا.



- بعد الدخول علب بوابة مصر الرقمية يوجد شروط يجب قرأتها جيدا وهي.. «على حامل بطاقة التموين ألا تنطبق شروط الاستبعاد من التموين، يجب أن يكون المواطن عضوا في بطاقة التموين وألا يكون رب الأسرة، لأن رب الأسرة لا يمكن فصله».

- ثم بعدها يتم الضغط علي الموافقة على الشروط والأحكام.

- يطلب كتابة و تدوين البيانات الشخصية.

شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل إتمام عملية إضافة الزوجة علي بطاقة التموين والتي تتضمن مايلي :-



- يلزم أن يكون الزوج حامل بطاقة تموين باسمه فيما يعرف بـ إضافة الزوجة المستحقة



- يشترط أن تكون الزوجة تكون فردًا مقيدًا على منظومة الدعم التمويني، وتحصل على تموين شهري من خلال البطاقة

المستندات المطلوبة لـ إضافة الزوجة على بطاقة التموين

- تتضمن المستندات المطلوبة من أجل إضافة الزوجة علي بطاقة التموين صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

- كما يجب إحضار صورة بطاقة تموين باسم الزوج.

- تتضمن المستندات أيضا صورة من قسيمة الزواج المميكنة.

- كما يلزم أيضا تقديم صورة من بطاقة تموين والد الزوجة.

- ويشترط تقديم صورة البطاقة التموينية الخاصة بالزوج.

- يجب أن يكون رقم الهاتف المسجل باسم الزوج.

- كما يلزم وجود إيصال كهرباء لسكن الزوج.

- تقدم صورة بطاقة التموين الخاصة بالأسرة المقيد فيها الزوجة.

إضافة المواليد علي بطاقة التموين

كما وفرت وزارة التموين إمكانية إضافة المواليد علي بطاقة التموين لعدد من الفئات والتى تبدء بأن لا تزيد البطاقة عن 4 أفراد، و ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

- مستحقو معاش تكافل و كرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة من بين الفئات التي يمكنها إضافة المواليد علي بطاقة التموين

- مستحق معاش التضامن الاجتماعي.

- بناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

الأوراق المطلوبة لاضافه المواليد على بطاقات التموين



- اسم صاحب البطاقة.

- الرقم القومي.

- رقم البطاقة التموينية.

- عدد أفراد البطاقة.

- الافراد المراد اضافتهم و ارقمهم القومية.

وتقدم الطلبات وترسل الكشوف والمستندات مرفق بها CD أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزارة.