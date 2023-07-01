التموين : سداد مستحقات الموردين بحد أقصى 48 ساعة وصرف حافز النخالة المقرر

فتحت مراكز استقبال الاقماح المحلية أبوابها أمام الموردين اليوم بعد توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال أحمد مهدى مستشار الوزير إن غرف العمليات الخاصة بمتابعة استقبال الأقماح المحلية بالوزارة تستأنف عملها اليوم، مشيرا إلى أن الغرف المركزية بالمديريات ترفع تقريرًا يوميًا لغرفه العمليات المركزية بالوزارة حول نسب التوريد بالمواقع المفتوحة بالمحافظة

وأضاف أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية هى فتح المواقع التسويقيه حتى شهر أغسطس القادم مشيرًا إلى الدكتور الوزير قد وجه بتسهيل الأمر على الموردين.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية قضت بسداد مستحقات الموردين بحد أقصى خلال 48 ساعة ، مشيرا إلى أن حافز النخالة الذى وجه به الوزير مازال قائما وهو 10 كيلو نخالة على الأردب الواحد حال تسليم المستندات الدالة على ذلك للمطحن.

وأشار المتحدث الرسمى للوزارة أن غرف العمليات بالمديريات وغرفة عمليات الوزارة تعمل بتناغم تام لتسهيل عمليات التوريد وتذليل اى عقبات أمام الموردين.