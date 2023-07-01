عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين : سداد مستحقات الموردين بحد أقصى 48 ساعة وصرف حافز النخالة المقرر

صدى البلد

فتحت مراكز استقبال الاقماح المحلية أبوابها أمام الموردين اليوم بعد توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية. 

 وقال أحمد مهدى مستشار الوزير إن غرف العمليات الخاصة بمتابعة استقبال الأقماح المحلية بالوزارة تستأنف عملها اليوم، مشيرا إلى أن الغرف المركزية بالمديريات ترفع تقريرًا يوميًا لغرفه العمليات المركزية بالوزارة حول نسب التوريد بالمواقع المفتوحة بالمحافظة 

وأضاف أن توجيهات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية هى فتح المواقع التسويقيه حتى شهر أغسطس القادم مشيرًا إلى  الدكتور الوزير قد وجه بتسهيل الأمر على الموردين.

وأكد  أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون  الوزير أن توجيهات  وزير التموين والتجارة الداخلية قضت بسداد مستحقات الموردين بحد أقصى خلال 48 ساعة ، مشيرا إلى أن حافز النخالة الذى وجه به الوزير مازال قائما وهو  10 كيلو نخالة على الأردب الواحد حال تسليم المستندات الدالة على ذلك للمطحن.

 وأشار المتحدث الرسمى للوزارة  أن غرف العمليات بالمديريات وغرفة عمليات الوزارة تعمل بتناغم تام لتسهيل عمليات التوريد وتذليل اى عقبات أمام الموردين.

استقبال الاقماح التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية الاقماح المحلية التموين والتجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من ميتيلاند الدنماركي تجاه إمام عاشور

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 1 يوليو 2023

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

الأردن يحذر مواطنيه من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. ماذا سيحدث؟

تعليق ساخر من أحمد شوبير عن إعارة إمام عاشور بـ 50 مليون جنيه

آخر لايف لركاب الغواصة تيتان قبل انفجارها.. هذا ما حدث| شاهد

برسالة .. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

ترشيحاتنا

دعاء آخر أيام التشريق.. لا ترد فيه دعوة فرددوا 210 أدعية جامعة للخيرات

انفجار كبير بمصنع كيماويات بالصين وسط مخاوف من سقوط ضحايا

حقيقة زيادة دعم السلع التموينية بداية من اليوم ورفع أسعارها للمستحقين.. تفاصيل

التموين : سداد مستحقات الموردين بحد أقصى 48 ساعة وصرف حافز النخالة المقرر

خريطة الأحداث والظواهر الفلكية فى سماء مصر خلال شهر يوليو

هل يجوز توزيع لحم الأضحية بعد أيام العيد.. اعرف الموقف الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن العكاوي المقلية.. جديدة وغير تقليدية

آخر لايف لركاب الغواصة تيتان قبل انفجارها.. هذا ما حدث| شاهد

تحذير من شرب الماء بعد تناول البطيخ| سبب صادم

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ