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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: 40 ألف منفذ لصرف مقررات يوليو للمواطنين على بطاقة الدعم

السلع التموينية
السلع التموينية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات شهر يوليو لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ علي مستوي الجمهورية وذلك عبر فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي.

وأكد المتحدث الرسمى معاون وزير التموين الاستاذ احمد كمال أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار فتح 30% من مخازن الجملة خلال أيام عيد الأضحى

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وقال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن منافذ ‏صرف السلع التموينية تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى، مشيرا إلى ‏أن مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة ( العامة والمصرية ) ‏ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع من السلع المقررة على ‏بطاقات الدعم التمويني.

وأضاف أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه توفر كافة الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 32 صنفا.

وقال كمال أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور علي المصيلحى وزير  التموين والتجارة الداخلية، لتأمين السلع التي يحتاجها المواطنين، مشيراً إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة و المصرية) بضخ السلع  في المنافذ  باستمرار.

وأشار إلي أن قيمة السلع التي تم توفيرها شهرياً تبلغ  3 مليارات جنيه، لافتاً إلي أن البطاقة 4 أفراد تحصل علي دعم بقيمة 200 جنيه وتصرف 4 زيت و6 سكر، لافتاً إلي  أن مديريات التموين  تقوم بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع  للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أن صرف السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة يتم وفقًا للمقرر علي حسب عدد الأفراد لكل بطاقة تموينية.

وشدد كمال علي إلتزام  التجار بحركة الصرف وفقا للأسعار المعلنة ، حيث تعد تلك الأسعار استرشادية والمواطن لا يدفع اي مقابل مادي للحصول عليها .

وقال إن هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة علي منافذ صرف السلع التموينية من بدالي التموين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، لمطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة مع ما يتم توفيره لأصحاب البطاقات التموينية طبقا للاستعاضة الخاصة لكل تاجر لضمان قيام حصول المواطنين علي السلع دون أى شكاوى.

وطالب كمال المواطنين بضرورة الإبلاغ عن اى مخالفة من خلال غرف العمليات المُشكلة بمديريات التموين أو الخطط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو منظومة تلقى الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 .

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