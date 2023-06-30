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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تواصل ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ثالث أيام عيد الأضحى

اللحوم بالمجمعات
اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، باستمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية والمخابز خلال أيام عيد الأضحى 2023.

وقال العميد محمود السعدني الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم ضخ نحو 130 طنا من اللحوم الحمراء؛ بمناسبة عيد الأضحى 2023.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواصلة الجهود الخاصة بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية ,استعداداً لعيد الأضحى 2023.

وأشارت إلى توفير احتياجات المواطنين من اللحوم دون تحديد حد أقصى للكميات خاصة مع تدفق الشحنات التي تعاقدت عليها مؤخراً إلى المنافذ .

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ومن جهته، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان الوزارة مستمرة في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين.

36 شادرا تابعاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلاً عن إقامة 36 شادرا تابعاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية والمبردة، وفقا للضوابط والاشتراطات

التموين منافذ المجمعات الاستهلاكية أيام عيد الأضحي 2023 المخابز اللحوم

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