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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: صرف استعاضات شهر يوليو لمنافذ صرف السلع

صدى البلد

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا مفصلًا حول صرف استعاضات السلع التموينية لشهر يوليو من شركتى الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد التقرير الذى تم رفعه لوزير التموين، من خلال غرفة عمليات الوزارة المركزية التى يترأسها مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع أحمد مهدي، أنه تم تسليم منافذ الصرف استعاضة البداية لشهر يوليو، مشيرا إلى إلى أنه تم توفير 32 سلعه للمواطنين على بطاقة الدعم.

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد شكلت قيام المديريات التموينية بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، أن الشركة القابضة خصصت 30% من مخازن كل محافظة للعمل خلال إجازة العيد لصرف السلع التموينية لمنافذ التوزيع، مشيرا إلى أن المستفيدين من منظومه الدعم يصل إلى ما يقرب من 63 مليون مواطن.

وأضاف أن صرف السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة يتم وفقًا للمقرر علي حسب عدد الأفراد لكل بطاقة تموينية.

وطالب المتحدث الرسمى للوزارة المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال غرف العمليات المُشكلة بمديريات التموين أو الخطط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو منظومة تلقى الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

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