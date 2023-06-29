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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: الكشف على اللحوم السودانية قبل طرحها بسعر 195 جنيها للمواطنين.. فيديو

صدى البلد

قالت هالة غريب، مدير مديرية تموين الجيزة، إنه يتم يوميا ضخ ١٥٠ رأس ماشية، بواقع نصف طن لكل مجمع استهلاكي في إطار مساعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير اللحوم وتلبية للزيادة على الطلب خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وأشارت إلى أن اللحوم السودانية التي يتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية يتم الكشف عليها قبل الذبح فور استيرادها من السودان كما يتم وضعها في الحجر 21 يوما تحت الملاحظة.

وأشارت إلى أن المديرية تشن 20 حملة رقابية يوميا ما بين القمح والسلع التموينية والسلع الغذائية الحرة والأنشطة التجارية.

وطالبت المواطنين بالتواصل مع مديرية التموين للإبلاغ عن أى مخالفة أو ارتفاع فى الأسعار أو سلع غير جيدة من خلال الأرقام الرسمية المدونة على موقع مديرية التموين الإلكترونى، وهناك حملات مشتركة يوميا ما بين التموين والصحة والطب البيطري للحفاظ على صحة المواطنين.

وأشارت إلى أنه يوجد 32 سيارة متنقلة لطرح اللحوم فى المناطق التى لا تتواجد بها المجمعات الاستهلاكية.

أكد الدكتور علي المصيلحي  - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات أثناء إجازة عيد الأضحى.

وأشار إلى أن الوزارة توفر اللحوم ‏السودانية ومن جيبوتي الطازجة بـ 195 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ 160 ‏جنيهًا للكيلو والمقطعة منها بـ 170 جنيه للكيلو.

وأكد ‏الدكتور علي المصيلحي ان الوزارة نوعت مناشئ ومصادر  الاستيراد من دول إفريقية عدة واستوردت ما يصل الى 25000 رأس ماشية من ‏السودان وجيبوتي بالإضافة الى استيراد الأغنام من أوغندا وتنزانيا.

من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين- الرئيس التنفيذي للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية ان غرفة العمليات المركزية التي وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتشكيلها تتابع عمل المجمعات وتوافر السلع التموينية بالمخازن التي خصصت لصرفها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، أثناء  وأشار إلى ان الشركة القابضة ستضخ يوميًا بالمجمعات الاستهلاكية ‏كل السلع ومنها اللحوم الطازجة والمبردة، ، ‏مشيرا إلى أنه تم تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة ‏لصرف سلع المنظومة التموينية لمنافذ الصرف خلال إجازة عيد الأضحى.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير دكتور احمد كمال أن ‏الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة ‏الداخلية يتابع يوميًا ضخ السلع واللحوم أيضا، وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي قد وجه مديري المديريات بإنشاء ‏غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة الى غرف عمليات ‏بالإدارات التابعة لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية ‏والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق ‏والمجمعات الاستهلاكية أيضًا.

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