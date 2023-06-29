وزير التموين : 30 يونيو ثورة شعب تخلّص من قوى الشر والإرهاب

تقدم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو ، مؤكدا أنها ثورة شعب سعى للتخلص من قوى الشر والإرهاب والحفاظ على مقدرات الوطن.

ودعا المصيلحى الشعب المصرى إلى التكاتف خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية والعمل والإنتاج، من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة في جميع المجالات لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف وزير التموين أن ثورة يونيو كانت الملهمة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق كل الإنجازات التى حدثت فى جميع القطاعات بالدولة ومنها قطاعات التموين والتجارة الداخلية التموينية وملف العدالة الاجتماعية.

واختتم وزير التموين تهنئته بالدعاء أن يديم الله الأمن والأمان والنمو والاستقرار لمصرنا الحبيبة.