4 شروط .. خطوات ضم الزوجة فى بطاقة التموين

يسعي الكثيرون من المواطنين إلى معرفة كيفية ضم الزوجة فى بطاقة التموين خاصة أن وزارة التموين وفرت خدمة إضافة الزوجة إلكترونيا.

ضم الزوجة فى بطاقة التموين



ويمكن من خلال بوابة مصر الرقمية ضم الزوجة فى بطاقة التموين ولك عبر خطوات سهلة وبسيطة كما يمكن أيضا التوجه لـ مكتب التموين، التابع لطالب الخدمة في المنطقه السكنية التابع لها.



الأوراق المطلوبة لضم الزوجة على بطاقة التموين



وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول ضم الزوجة فى بطاقة التموين تشمل مايلي :-



- يلزم من أجل ضم الزوجة علي بطاقة التموين تقديم صورة بطاقة تموين باسم الزوج.

- كما يلزم تقديم صورة من قسيمة الزواج المميكنة.

- وتتضمن المستندات المطلوبة للتقديم صورة من بطاقة تموين والد الزوجة.

- وتشمل الأوراق المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

شروط ضم الزوجة إلى بطاقة التموين

- تشمل شروط ضم الزوجة فى بطاقة التموين أن لا يتعدى عدد أفراد بطاقة تموين الزوج 4 أفراد

- كما يشترط أيضا أن تكون بطاقة الزوج غير مضاف عليها زوجة أخرى.

- كما يشترط أيضا وجود سبب للفصل الاجتماعي من بطاقة الأسرة.

- أن تكون الزوجة مقيدة إلى بطاقة تموين أسرتها أو والدها، للتأكد من إدراج اسمها على قاعدة بيانات المنظومة.



خطوات ضم الزوجة على بطاقة التموين

- تبدء أولي خطوات ضم الزوجة علي بطاقة التموين الدخول على بوابة مصر الرقمية.

- تظهر فى هذه الخطوة عدة شروط يجب قرأتها جيدا وهي.. «على حامل بطاقة التموين ألا تنطبق شروط الاستبعاد من التموين، يجب أن يكون المواطن عضوا في بطاقة التموين وألا يكون رب الأسرة، لأن رب الأسرة لا يمكن فصله».

- وبعدها يتم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

- اتباع طلب خطوات الفصل عن بطاقة التموين وتدوين البيانات الشخصية.