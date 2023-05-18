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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أونلاين.. كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يستعرض “صدى البلد”، كيفية إضافة المواليد والتعديل على بطاقة التموين؛لضمان وصول الدعم الكافي للمستحقين.

 

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية إضافة وتعديل المواليد علي بطاقة التموين لعام 2023، للاستفادة من الدعم المقدم من الوزارة، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، لمواجهة حالة الغلاء بالأسواق.

 

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

إضافة المواليد على بطاقات التموين اونلاين

  1. من خلال الرابط على موقع بوابة مصر الرقمية
  2. الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.
  3. يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية
  4.  وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

خطوات إضافة المواليد الجدد

من خلال اتباع الطرق التاليه:-

  1. التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية.
  2. تسجيل سجل حساب جديد.
  3. كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
  4. كتابة الاسم الأول للأم.
  5. الضغط على خدمات التموين.

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خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين.. اعرف الشروط

لو اتكسرت .. خطوات استخراج بدل تالف لـ بطاقة التموين

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

  1. اختر إضافة أفراد أسرتي.
  2.  قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته.
  3. يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.
  4.  كتابة صلة القرابة ابن أوابنة.
  5.  اختيار الصفة ضم أبناء.
  6.  اختر كلمة إضافة.

شروط اضافه المواليد علي بطاقة التموين

الشروط تتضمن الاتي:-

  1.  انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه 
  2.  إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة 
  3. المرأه المعيلة 
  4. الأرملة
  5. أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي
  6. الاضافة بحد أقصى فردين
  7. الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2023

من خلال اتباع الطرق التاليه:-

  1. التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية.
  2. تسجيل سجل حساب جديد.
  3. كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
  4. كتابة الاسم الأول للأم.
  5. الضغط على خدمات التموين.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

  1. اختر إضافة أفراد أسرتي.
  2.  قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته.
  3. يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.
  4.  كتابة صلة القرابة ابن أوابنة.
  5.  اختيار الصفة ضم أبناء.
  6.  اختر كلمة إضافة.

شروط اضافه المواليد علي بطاقة التموين

الشروط تتضمن الاتي:-

  1.  انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه 
  2.  إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة 
  3. المرأه المعيلة 
  4. الأرملة
  5. أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي
  6. الاضافة بحد أقصى فردين
  7. الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه
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