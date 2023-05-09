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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين من الموبايل 2023

كيفيه اضافه الزوجه
كيفيه اضافه الزوجه علي بطاقه التموين من الموبايل 2023

يبحث عدد كبير من المواطنيين، عن طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج لعام 2023، لتوعية المواطنين بحقوقهم، وللمساعدة في دعم الأسرة شهريا في سلة الغذاء، في ظل موجة الغلاء.

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج 2023

الدخول على موقع دعم مصر، أو الدخول على بوابة مصر الرقمية، وعمل حساب علي أحدهما، توافر رقم بطاقة التموين، كتابة اسم الزوجة رباعيا والرقم القومى للزوجة، اختيار العلاقة، ثم الضغط على إضافة أو ضم إلى بطاقة التموين.

كيفية استخراج بطاقة جديدة تموين 2023.. خطوات بسيطة

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خلال رمضان.. كيفية إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج 2023

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين


أصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات والمستفيدون من برنامج تكافل وكرامة وعمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل ومن في حكمهم والمستفيدون من معاش السادات ومبارك.

كيفيه اضافه الزوجه علي بطاقه التموين من الموبايل

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج، تبدأ بإزالة الزوجة المقيدة تموينيًا في بطاقة أسرتها أو المحرومة من الدعم إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

وتبدأ بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، ثم اضغط على ابدأ الخدمة أدخل بيانات البدال التمويني والمحافظة الموجودة في الرقم القومي، اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكنك.

ويمكن إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين، بالضغط على علامة المربع بجانب الأفراد التي تريد إضافتها، ويطلب من الموقع قراءة الشروط والأحكام واضغط موافق، بعدها ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل.

وسيتم عرض كافة البيانات التي ادخلتها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده، وأخيرا دفع الرسوم عن طريق كروت الدفع أو من خلال مندوب تحصيل.

طريقة اضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

شروط استخراج بطاقة تموين جديدة 2023

من ضمن شروط اضافة بطاقات التموين ضرورة عمل بحث اجتماعي كضمان للإضافة

  • أصحاب معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"
  • الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة
  • للمواطن مصري الجنسية وإقامته داخل مصر
  • الأسرة التى لا يزيد دخلها عن الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه
  • الأسرة التى لا يزيد معاشها عن 2500 جنيه
  • القصر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابت
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