خلال رمضان.. كيفية إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج 2023

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن كيفية إضافة الزوجة علي بطاقة تموين الزوج 2023، وذلك للاستفادة من الدعم التمويني، وخاصة في شهر رمضان.

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج2023

يقدم موقع صدى البلد الاخباري، خدمة معرفة طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج لعام 2023، لتوعية المواطنين بحقوقهم، و للمساعدة في دعم الأسرة شهريا في سلة الغذاء، في ظل موجة الغلاء.

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

الدخول على موقع دعم مصر، أو الدخول على بوابة مصر الرقمية، وعمل حساب علي أحدهما، توافر رقم بطاقة التموين، كتابة اسم الزوجة رباعيا والرقم القومى للزوجة، اختيار العلاقة، ثم الضغط على إضافة أو ضم إلى بطاقة التموين.

شروط استخراج بطاقة تموين جديدة

من ضمن شروط إضافة بطاقات التموين ضرورة عمل بحث اجتماعي كضمان للإضافة

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"

الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة

ل لمواطن مصري الجنسية وإقامته داخل مصر

الأسرة التى لا يزيد دخلها عن الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه

الأسرة التى لا يزيد معاشها عن 2500 جنيه

القصر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابت

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج، تبدأ بإزالة الزوجة المقيدة تموينيًا في بطاقة أسرتها أو المحرومة من الدعم إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

وتبدأ بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، ثم اضغط على ابدأ الخدمة أدخل بيانات البدال التمويني والمحافظة الموجودة في الرقم القومي، اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكنك.

ويمكن إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين، بالضغط على علامة المربع بجانب الأفراد التي تريد إضافتها، ويطلب من الموقع قراءة الشروط والأحكام واضغط موافق، بعدها ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل.

وسيتم عرض كافة البيانات التي ادخلتها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده، وأخيرا دفع الرسوم عن طريق كروت الدفع أو من خلال مندوب تحصيل.

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج



أصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين و المرأة و المعيلة والأرامل والمطلقات والمستفيدون من برنامج تكافل وكرامة وعمال اليومية و العمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل ومن في حكمهم و المستفيدون من معاش السادات ومبارك.