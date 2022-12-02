طريقة تحديث بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

توفر الحكومة من خلال موقع دعم مصر العديد من الخدمات إلى أصحاب بطاقات التموين والتي تتضمن إمكانية إصدار بطاقة تموين بدل فاقد وتالف، ونقل من محافظة إلى أخرى، وضم أفراد الأسرة، وغيرها من الخدمات.

تحديث بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

ويمكن لأصحاب بطاقات التموين تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم التليفون عبر موقع دعم مصر من خلال مجموعة من الخطوات والتي تتضمن مايلي :-

- تبدأ أولي خطوات تحديث بطاقات التموين من خلال الدخول إلى موقع دعم

- ثم تتضمن الخطوة الثانية إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما

- بعد إدخال رقم البطاقه التموينية يتم الضغط على التالي

- ثم تقوم بعدها بإدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

- ثم الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

كما يمكن لأصحاب بطاقات التموين تحديث بطاقاتهم من خلال التوجه إلى مكتب التموين التابع له البطاقة التموينية الخاصة بك.

تحديث بطاقات التموين عبر مكاتب التموين

ماعليك إلا تقديم صورة من بطاقات التموين مع صورة من بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة وهو رب الأسرة.

وتوفر وزارة التموين مراكز الخدمة عبر مكاتب التموين وأيضا موقعي (‏دعم مصر – مصر الرقمية ) من أجل تحديث بطاقات التموين وأيضا تسجيل رقم الهاتف.

إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقات التموين

ويوفر موقع دعم مصر خدمات ل بطاقات التموين مثل إصدار بدل تالف دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين، والتى تتضمن مجموعة من الخطوات أبرزها مايلي :-

- تبدأ أولي خطوات استخراج بطاقة تموين بدل تالف من خلال الدخول على موقع "دعم مصر"

- تتضمن الخطوة الثانية اختيار "خدمات تموينية للمواطنين".

- يتم بعدها الضغط على إصدار بدل بطاقة تموين

ـ وبعدها يقوم صاحب بطاقة التموين باستيفاء البيانات كافة

- ويتم بعدها استلام البطاقة من مكتب التموين المسجل فى الطلب

- كما سيتم خصم رسوم الخدمة من قيمة الدعم مع أول صرف بعد إصدار البطاقة.



شروط إضافة مواليد على بطاقات التموين

وتتضمن إضافة وتعديل المواليد علي بطاقة التموين الشروط التالية :-

- انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه

- إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة

-المرأة المعيلة

-الأرملة

- أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

- الإضافة بحد أقصى فردين

- الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه