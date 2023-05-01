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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيفية استخراج بطاقة جديدة تموين 2023.. خطوات بسيطة

تموين
تموين

يقدم موقع  صدى البلد في خطوات بسيطة طريقة  استخراج بطاقة تموين جديدة أو بدل تالف بطاقة تموين أو بدل فاقد بطاقة التموين عن طريق المكاتب التكنولوجية المطورة، المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.

ويبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية استخراج بطاقة التموين لعام 2023، للاستفادة من الامتيازات التموينية المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخليه، للتسهيل خلال تلك الفترة. 

بطاقة التموين

ويستطيع المواطن الحصول على خدمات البطاقة التموينية كبدل الفاقد وبدل التالف وخدمات الفصل الاجتماعي وضم الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج وإعادة فرد عائد من السفر أو فصل فرد للسفر بالإضافة إلى تفعيل البطاقة واستعادة الرقم السري، ويمكن لاي مواطن الحصول على الخدمات دون الالتزام بحيز جغرافي معين.

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خطوات استخراج بطاقة التموين

استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة للأسر غير المقيدة تموينيا بعد الاعتماد من الوزارة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له وتقديم الاوراق التالية:-

صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية .

بطاقة التموين

يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار اى بطاقات مكررة.

يقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه.

يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام.

تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين و يتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.

يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين.

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