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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيفية استخراج بطاقة التموين لعام 2023

كيفية استخراج بطاقة
كيفية استخراج بطاقة التموين لعام 2023

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفية استخراج بطاقة التموين لعام 2023، للاستفادة من الامتيازات التموينية المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخليه، للتسهيل خلال تلك الفترة. 

ويستعرض موقع  صدى البلد الاخباري في خطوات بسيطة طريقة  استخراج بطاقة تموين جديدة أو بدل تالف بطاقة تموين أو بدل فاقد بطاقة التموين عن طريق المكاتب التكنولوجية المطورة.

ويستطيع المواطن الحصول على خدمات البطاقة التموينية كبدل الفاقد وبدل التالف وخدمات الفصل الاجتماعي وضم الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج وإعادة فرد عائد من السفر أو فصل فرد للسفر بالإضافة إلى تفعيل البطاقة واستعادة الرقم السري، ويمكن لاي مواطن الحصول على الخدمات دون الالتزام بحيز جغرافي معين.

استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة للأسر غير المقيدة تموينيا بعد الاعتماد من الوزارة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

خطوات استخراج بطاقة التموين

يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له وتقديم الاوراق التالية:-

صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية .

بطاقة التموين

يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار اى بطاقات مكررة.

يقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه.

يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام.

تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين و يتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.

يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين.

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المستندات المطلوبة لضم الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج

المستندات المطلوبة لضم الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج:

بطاقة رقم قومي عائلية للزوج

بطاقة رقم قومي عائلية للزوجة

قسيمة زواج مميكنة

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات البطاقة التموينية من خلال الدخول على موقع دعم مصر وتحديث رقم المحمول في بطاقة التموين دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.

رابط موقع دعم مصر 

وفي خطوات بسيطة يمكن تحديث رقم المحمول في البطاقة التموينية عن طريق الإنترنت من خلال رابط موقع دعم مصر.

بالدخول إلى موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول في بطاقة التموين اضغط هنا، ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل رقم التليفون المحمول.

رابط موقع دعم مصر

- ادخل رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما ثم قم بالضغط على كلمة التالي.

- بعد كتابة رقم البطاقة سيظهر اسم رب الأسرة وأيقونة يتم كتابة رقم التليفون بها ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل رقم المحمول.

- ستظهر رسالة بقبول رقم المحمول وفي خانة عدم القبول ستظهر رسالة برجاء إدخال رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة وفي حالة عدم طلب التحديث ستظهر لك رسالة رقم البطاقة ليس له بيانات تحديث.

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