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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

طريقة اضافة الابناء
طريقة اضافة الابناء على بطاقة تموين

يقدم موقع صدى البلد الاخباري، خدمة معرفة طريقة إضافة المواليد على بطاقة تموين الاب لعام 2023، للمساعدة في دعم الأسرة شهريا في سلة الغذاء، للأسر الأكثر احتياجا خلال  الفترة المقبلة، إذ تستطيع الأسرة المكون من أب وأم إضافة الأطفال بحد أقصى فردين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

شرطان لتسجيل المواليد على بطاقة التموين و جاءت كالآتي:

يمكن إضافة شخص رابع في حالة البطاقة المكونة من 3 أفراد شرط أن تكون الأسرة من الأسر الأولي بالرعاية.

أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد هما زوج وزوجة و2 من الأبناء.

بطاقة تموين

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طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة في خطوات بسيطة


 الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين


أصحاب الأمراض المزمنة 

غير القادرين 

 المرأة و المعيلة 

الأرامل والمطلقات

المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة 

من في حكمهم

 المستفيدون من معاش السادات ومبارك

عمال اليومية

 العمالة غير المنتظمة 

المتعطلين عن العمل 

طريقة اضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

لو معكش بطاقة تموين .. اِعرف إزاي تصرف عيش بلدي

من غير بطاقة تموين | خبز بلدي مدعم للمواطنين .. تفاصيل

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة في خطوات بسيطة

لو لسه متجوزين.. كيفية إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج


شروط استخراج بطاقة تموين جديدة

عمل بحث اجتماعي كضمان للإضافة

يكون المواطن مصري الجنسية وإقامته داخل مصر
أصحاب معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"

الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة
القصر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابت
 لا يزيد دخلها عن الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه
 لا يزيد معاشها عن 2500 جنيه

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، ثم اضغط على ابدأ الخدمة أدخل بيانات البدال التمويني والمحافظة الموجودة في الرقم القومي، اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكنك.

ويمكن إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين، بالضغط على علامة المربع بجانب الأفراد التي تريد إضافتها، ويطلب من الموقع قراءة الشروط والأحكام واضغط موافق، بعدها ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل.

وسيتم عرض كافة البيانات التي ادخلتها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده، وأخيرا دفع الرسوم عن طريق كروت الدفع أو من خلال مندوب تحصيل.

وطريقة  إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج، تبدأ بإزالة الزوجة المقيدة تموينيًا في بطاقة أسرتها أو المحرومة من الدعم إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

طريقة اضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

 

استخراج بطاقة تموين استخراج بطاقة تموين جديدة الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

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