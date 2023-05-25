وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 5.9 شهر والزيت 5 أشهر

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور مشيرا الى أن احتياطي القمح يكفي نحو 5.9 شهر .

وأضاف أن اجمالي حجم توريد القمح المحلي بلغ حتى الآن نحو 2.7 مليون طن مشيرا الى أن حجم الاستهلاك المحلي يبلغ 800 ألف طن شهريا.

وأشار خلال الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا تحت عنوان "دعم القياسات لنظام الغذاء العالمي" إلى أن احتياطي مصر من الزيوت يكفي 5 شهور.

وأضاف المصيلحي نسعى إلى توفير اللحوم الحية من كافة الجهات بالتزامن مع قرب دخول عيد الأضحى المبارك مشيرا إلى أنه قريبا جدا سيتم استيراد لحوم من جيبوتي وذلك بالتزامن مع استمرار تدفق اللحوم السودانية منوها بأنه سيحدث انفراجة في اللحوم قريبا.