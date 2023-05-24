وزارة التموين أعلنت | عزة مصطفى تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار اللحوم

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن ما حدث في السودان كان له تأثير على أسعار اللحوم في مصر، ولكن اليوم هناك شاحنات كبيرة دخلت المعابر المصرية، بها ماشية ولحوم.



وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حيوانات كثيرة من البقر دخلت المعابر حتى يكون هناك وفرة فى المعروض.



ولفتت إلى أن بتوافر اللحوم سيكون هناك انخفاض، بعد أن وصلت فى بعض المناطق لـ 400 جنيه، وأن البلاد مقبلة على عيد الأضحى.



وأشارت إلى أن اللحوم ستكون بـ 195 جنيها لـ الكيلو، وأن وزارة التموين أعلنت هذا الأمر.

