التموين: حظر استخدام الاقماح المحلية كأعلاف حيوانية أو سمكية



أكد مديري مديريات التموين أنهم يقومون يوميًا بشن حملات مكبره ومكثفة بالتعاون مع مباحث التموين لضبط اى اقماح محلية تستخدم فى صناعه الاعلاف أو بالمزارع السمكية او اي أغراض غير المصرح بها، وأكدوا أنه تم وضع خطوط عريضة لتلك الحملات بالإدارات الفرعية لها تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتسيير تلك الحملات.



وفى هذا الإطار تلقى الدكتور على المصيلحي تقرير من مديرية تموين الوادى الجديد أفاد بضبط ٢٣٥ طن قمح محلى قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة له، وأكدت مديرية المديرية السيدة هند مساعد وكيل الوزارة بمحافظة مطروح أن الأجهزة الرقابية بالمديرية بالتنسيق مع مباحث التموين تسير حملات يوميا لمنع تهريب القمح.



وفى الغربية أكد محمد ابو هاشم ضبط ١٠٠ طن قمح محلى قبل استخدامه فى الاغراض غير المخصصة لاستخدامه وأشار إلى أن المديرية تسير حملات يومية على مصانع الاعلاف بالتنسيق مع مباحث التموين لمنع تهريب القمح المحلى.



وفى البحيرة أكد مجدى الخضر ضبط ٣٧ طن قمح محلى مهرب قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة له.



وصرح احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن القرارات الوزارية المنظمة لتداول الاقماح المحلية لموسم ٢٠٢٣ تحظر استخدام القمح كأعلاف حيوانية أو كأعلاف للمزارع السمكية وأكد أن القرار الوزارى شمل أيضا تحديد الجهات المسوقة التى تستقبل الاقماح المحلية لصالح وزارة التموين وحظر القرار الوزارى نقل القمح من محافظة لأخرى دون تصريح من مديرية التموين التابع لها.

وأشار احمد كمال الى أن الوزير قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يوميه على المزارع السمكية ومصانع الاعلاف لضبط اى اقماح محلية لضبطها وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن والذى يجرم استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسة للمسائلة القانونية لان القرارات الوزارية تحظر ذلك.



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