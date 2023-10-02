صنع في مصر.. أفضل موبايل اقتصادي من شاومي بـ4200 جنيه فقط

أطلقت شركة شاومي مصر هذا العام هاتفها الاقتصادي الجديد Redmi 12C في السوق المصري. الهاتف الجديد يأتي ضمن الفئة الاقتصادية من شاومي، ويتميز بشاشة كبيرة ومعالج قوي وكاميرا جيدة وبطارية طويلة الأمد.

يأتي Redmi 12C بشاشة IPS LCD مقاس 6.71 بوصة بدقة HD+ (720 × 1650 بكسل) وبمعدل تحديث 60 هرتز.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G85، وهو معالج قوي في الفئة الاقتصادية يوفر أداءً جيدًا في المهام اليومية والألعاب. يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 أو 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 50 ميجابكسل (الكاميرا الرئيسية) + VGA (كاميرا عمق). الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل.

يتميز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.

يتوفر Redmi 12C في السوق المصري بسعر 4200 جنيه مصري.

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مميزات هاتف Redmi 12C:

• شاشة كبيرة بدقة HD+.

• معالج قوي في الفئة الاقتصادية.

• كاميرا خلفية جيدة.

• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

عيوب هاتف Redmi 12C:

• شاشة بمعدل تحديث 60 هرتز فقط.

• ذاكرة وصول عشوائي صغيرة في الإصدار الأساسي.

• لا يدعم الشحن السريع بقوة أكبر.



يعد Redmi 12C هاتفًا جيدًا في الفئة الاقتصادية، ويقدم أداءً قويًا وكاميرا جيدة وبطارية طويلة الأمد. ومع ذلك، هناك بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار، مثل شاشة بمعدل تحديث 60 هرتز فقط وذاكرة وصول عشوائي صغيرة في الإصدار الأساسي وعدم دعم الشحن السريع بقوة أكبر.