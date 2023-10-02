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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الأهلي.. صنداونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر الأفريقي

مباراة الاهلي وصنداونز
مباراة الاهلي وصنداونز

كشفت تقارير اعلامية عن تحرك جديد من جانب اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم من أجل تأمين مشاركة فريق صنداونز في دوري السوبر الإفريقي. 

وأفادت التقارير الإعلامية بان اتحاد جنوب افريقيا لكرة القدم يعكف على تعديل جدول الدوري المحلي في جنوب إفريقيا ليتناسب مع مشاركة صنداونز في بطولة دوري السوبر الإفريقي.

كانت تقارير إعلامية ذكرت أن فريق صنداونز يدرس الانسحاب من دوري السوبر الإفريقي نظرا لتعارض مواعيد البطولة القارية مع نظيرتها المحلية.

وأشارت التقارير الإعلامية الي أن فريق صنداونز الجنوب أفريقي تراجع عن قرار عدم المشاركة في دوري السوبر الإفريقي بعدما توعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف النادي الجنوب افريقي بعقوبات مغلظة وصارمة في حالة انسحابه بشكل رسمي من النسخة الأولى لبطولة الدوري الأفريقي.

وتشمل عقوبات كاف حال انسحاب صنداونز من دوري السوبر الإفريقي الآتي :

استبعاد صنداونز من المشاركة في النسخة المقبلة للدوري الأفريقي.

تحمل صن داونز خسائر تسويقية لصالح الشركة الراعية للبطولة.

عقوبة مالية يتم تحديدها وفقًا لتقدير الاتحاد الأفريقي ضد صنداونز .

ومن المقرر ان تقام مراسم حفل الافتتاح لبطولة دوري السوبر الإفريقي بمشاركة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر يوم 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا.

ومن المقرر أن تستمر المباريات على مدار أربعة أسابيع، حيث ستشهد المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

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قرعة دوري السوبر الأفريقي

وتم إجراء قرعة دوري السوبر الأفريقي وتحديد مباريات الفرق المشاركة كالتالي:

النادي الأهلي × سيمبا التنزاني

نادي الترجي التونسي × مازيمبي الكونغولي 

نادي الوداد المغربي × إنيمبا النيجيري

صنداونز الجنوب إفريقي × بيترو أتلتيكو الأنجولي

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الجوائز المالية لبطولة دوري السوبر الأفريقي

وكشف الكاف عن الجوائز المالية لبطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى. وتأتي هذه الجوائز كمكافأة للفرق المشاركة وتشجيعًا لهم على تحقيق أفضل أداء. جوائز البطولة تشمل:

4 ملايين دولار لبطل البطولة.

3 ملايين دولار لوصيف البطولة.

مليون دولار للفريق الذي يتودع من ربع النهائي.

1.7 مليون دولار للفريق الذي يودع من نصف النهائي.

وتعتبر هذه الجوائز تنافسية ومغرية للأندية المشاركة.

صنداونز دوري السوبر الإفريقي كاف الأهلى الترجي الوداد المغربي

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