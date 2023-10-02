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رئيس التحرير
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تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية وأعداد المصابين.. فيديو

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حيث تعرضت مديرية أمن الإسماعيلية لحريق ضخم في الساعات الأولى صباح اليوم الاثنين، تسبب في تفحم جدران المديرية وعدد من المصابين.

وقامت القوات المسلحة بدفع سيارات الإطفاء والإسعاف وطائرتين، لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية وتم رفع حالة الطوارئ.

أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع ب٥٠ سيارة إسعاف للسيطرة على الحادث، كما أعلنت رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين من حادث الحريق.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وبالنسبة للمصابين، أكد عبد الغفار أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث.

وتم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي التهم المبنى، بعد نحو ساعتين وتجري عمليات التبريد.

ومن ناحية أخرى كشفت مصادر بهيئة الإسعاف لموقع “صدى البلد” عن وجود حالتي اختناق فقط، وأن الحريق لم يسفر عن أي ضحايا، ولم يصدر بيان حتى الآن يكشف سبب الحريق.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

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