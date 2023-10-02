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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق علاج عسر الهضم في المنزل.. تعرف عليها

عسر الهضم
عسر الهضم

 يعد عسر الهضم من المشكلات الشائعة بشكل واسع بين جميع المصريين. ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم طرق علاج عسر الهضم في المنزل.

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يجد العديد من الأشخاص راحة من عسر الهضم من خلال الأدوية المضادة للحموضة المتاحة دون وصفة طبية ، مثل Tums ® وRolaids ® وPepto-Bismol ®.

تعمل مضادات الحموضة على تحييد الحمض الموجود في معدتك حتى لا تهيج أنسجتك وإنها تعمل بشكل جيد في علاج عسر الهضم العرضي عندما يكون الحمض هو السبب، لكن لا يجب أن تتناولها كثيرًا.

إذا كنت تعاني من عسر الهضم المزمن، أو إذا لم تساعد مضادات الحموضة، فيجب عليك مراجعة مقدم الرعاية الصحية.

هل رشفات الماء الصغيرة تعالج عسر الهضم؟

رشفات صغيرة من الماء عندما تعاني من عسر الهضم قد تساعدك قليلاً وإذا كنت تعاني من ارتجاع الحمض في المريء، فقد يساعد الماء في إعادة الحمض إلى المعدة.

إذا كانت معدتك تبدو بطيئة في هضم الطعام وإخراجه، فقد يساعد القليل من الماء في تحريك الأشياء مع تخفيف الحمض ولكن لا تشرب الكثير مما يؤدي إلى توسيع معدتك، وإلا فقد يكون له تأثير معاكس.

ما العلاج الطبي المتوفر لعسر الهضم المزمن؟

إذا ذهبت إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية وأنت تعاني من عسر الهضم المزمن، فسوف يسألونك عن الأعراض التي تعاني منها، وتاريخك الصحي، ونظامك الغذائي وأسلوب حياتك وسيقومون بفحصك جسديًا للبحث عن أي علامات واضحة للمرض.

اعتمادًا على ما يتعلمونه، قد يرغبون في إجراء بعض الاختبارات الأخرى لتأكيد أو استبعاد حالة معينة أو قد يبدأون بوصف أدوية مانعة للحمض لمعرفة ما إذا كانت مفيدة.

وتشمل حاصرات الأحماض الطبية ما يلي:

مضادات مستقبلات الهستامين (حاصرات H2) و تعمل هذه الأدوية على تقليل حمض المعدة عن طريق منع المواد الكيميائية التي تحفز الجسم على إنتاجه (الهيستامين).

يمكنك تناولها بشكل متكرر أكثر من مضادات الحموضة، ولكنها لا تعمل دائمًا على المدى الطويل وقد يتكيف جسمك معها، مما يجعلها أقل فعالية.
مثبطات مضخة البروتون (PPIs) هذه هي حاصرات حمض أقوى تعمل على تعزيز شفاء الأنسجة.

قد يصف لك مقدم الخدمة هذه الأدوية إذا كانت أعراضك شديدة نسبيًا أو كانت لديك علامات تقرحات أو تلف أنسجة أخرى في الجهاز الهضمي لديك وإنها فعالة جدًا ضد الأحماض، ويمكنك تناولها على المدى الطويل.

قد تشمل الأدوية الأخرى لعسر الهضم ما يلي:

العوامل المسببة للحركة والأدوية التي تعمل على تسريع الجهاز الهضمي إذا كان بطيئًا.

المضادات الحيوية : إذا كان لديك فرط نمو بكتيري في المعدة أو الأمعاء الدقيقة.

ما الذي يساعد على عسر الهضم عندما لا يكون مرتبطًا بالحموضة؟

إذا كان لديك مرض معين، فسوف تحتاج إلى علاج محدد له وإذا كنت تعاني من عسر الهضم الوظيفي، فقد يستغرق الأمر بعض التجربة والخطأ لاكتشاف خطة العلاج المناسبة لك ونظرًا لأن الاضطرابات الوظيفية تتمركز في جهازك العصبي ، فقد لا تعمل الأدوية التقليدية.

لكن الأدوية التي تستهدف أعصابك، جنبًا إلى جنب مع علاجات العقل والجسم، لديها فرصة أفضل للنجاح لعلاج عسر الهضم.

ماذا يمكنني أن أفعل لمنع عسر الهضم؟

حاول ألا تأكل كثيرًا مرة واحدة، ولا تتناول العشاء في وقت متأخر جدًا و امنحها الوقت الكافي للهضم قبل الاستلقاء.

انتبه إلى الأطعمة والمشروبات التي تثير الأعراض وقم بتقليلها إن أمكن.

يجد بعض الأشخاص أن تدابير الصحة العامة مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة وإدارة التوتر وفقدان الوزن تساعد في علاج عسر الهضم و إذا كنت تتناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية بانتظام، ففكر في البدائل.

قم بزيارة مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من عسر الهضم المستمر الذي لا يمكن علاجه بمضادات الحموضة، أو إذا كنت تتناول مضادات الحموضة بشكل متكرر وتحتاج إلى خطة طويلة المدى.

راجع مقدم الخدمة إذا كان لديك أي أعراض علامة حمراء إلى جانب عسر الهضم، مثل:

صعوبة في البلع .
ضيق في التنفس .
ضيق في صدرك .
الدم في أنبوبك .
الغثيان والقيء .
فقدان الوزن غير المبرر .

عسر الهضم أمر شائع، وعادة ما يكون غير خطير ولكن إذا كان لديك ذلك في كثير من الأحيان، فإنه يمكن أن يصبح مشكلة حقيقية ويمكن أن تتداخل مع الأكل والنوم ونوعية الحياة.

قد يكون أحد أعراض حالة طبية، وفي حالات نادرة قد يكون خطيرًا و جهازك الهضمي معقد، ويمكن أن تؤثر عليه أشياء كثيرة  و يمكن لمقدم الرعاية الصحية ذو الخبرة مساعدتك في فرز هذه العوامل.

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