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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ما فعلوه.. وزير الداخلية التركي يتوعد العمال الكردستاني بعملية أمنية كاسحة

وزير الداخلية التركي
وزير الداخلية التركي علي يرليكايا

أعلن وزير الداخلية التركي إطلاق عملية أمنية واسعة ضد حزب العمال الكردستاني في جميع أنحاء البلاد بعد ما فعلوه من ضرر وإرهاب في تركيا، وفق ما ذكرت صحف تركية.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا ذلك ردا على هجوم بالقنابل في أنقرة بتركيا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم، الثلاثاء، أن الشرطة التركية اعتقلت نحو 145 شخصا في أنحاء البلاد خلال الليل للاشتباه في صلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، وذلك بعد يومين من هجوم بقنبلة في أنقرة أعلنت الجماعة المسلحة مسئوليتها عنه.

وفجر مهاجمان، الأحد، قنبلة قرب مبان حكومية في أنقرة، ما أدى إلى مقتلهما وإصابة ضابطي شرطة. وأعلنت جماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة مسئوليتها عن الهجوم.

وبعد ذلك نفذت تركيا ضربات جوية على أهداف للمتشددين في شمال العراق واعتقلت مشتبها بهم في إسطنبول خلال الليل بعد ساعات من إعلان حزب العمال الكردستاني مسئوليته.

وتركزت أحدث عمليات الشرطة في مقاطعة سانليورفا جنوب شرق تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا على منصة X للتواصل الاجتماعي اليوم، الثلاثاء، إنه تم تنفيذ 466 عملية ضد "وحدات المخابرات" التابعة لحزب العمال الكردستاني المسلح في جميع أنحاء البلاد. 

وأضاف أنه تم اعتقال 55 مشتبها بهم في 16 إقليما.

 

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