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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد مفاجئ من أحمد فتوح بشأن اتفاقه مع الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن مدير الكرة بنادى الزمالك عبد الواحد السيد، عقد جلسة مع أحمد فتوح في وجود وكيله، بأحد الكافيهات في المهندسين، من أجل الحديث عن تجديد عقده في ظل الأقاويل التي تتردد باتفاق اللاعب مع الأهلي.

حتحوت يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوح

وأوضح أن أحمد فتوح أكد لمدير الكرة أنه زملكاوي والجميع يعرف ذلك، وتركيزه حاليًا مع الفريق في الملعب ولا يوجد مانع لديه في تجديد عقده.

وأشار إلى أن فتوح أكد أيضًا على أن رغبته هي التجديد للأبيض، والدليل على ذلك وجود وكيله من أجل الوصول على صيغة اتفاق، على الأمور المالية ومدة العقد، مشددا أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على تجديد اللاعب عقده لمدة 3 مواسم.

واختتم تصريحاته، بأن الاتفاق المادي سبب تأجيل التجديد لفتوح حيث طلب اللاعب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة وعقد فئة أولى مثلما حدث مع أحمد سيد زيزو وبجانب الحصول على قيمة الموسم الأول.

فتوح الزمالك حتحوت عبد الواحد السيد الأهلى

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