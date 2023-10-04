الحديدي: فتوح من الركائز الأساسية في الزمالك.. والأهلي الأقرب للفوز على إنبي

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن موضوع تجديد عقود أحمد فتوح مع الزمالك أصبح أهم الملفات لأنه من ركائز الفريق مع أحمد سيد زيزو، كما أنه يصعب تعويضه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك لاعبين من الصعب تعويضها بسهولة.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك دفع ثمن العديد من المشكلات على مدار سنوات ماضية، ولذلك يجب فرض حالة من الاستقرار على نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "الأهلي أكثر استقرار من إنبي، وتامر مصطفى مدرب جيد ولديه فكر ولكنه لم يظهر حتى الآن بشكل جيد، والفريق البترولي يضم مجموعة جيدة ولو في حالتهم سيقدمون مستوى طيب أمام الأهلي، لكن هناك فوارق كبيرة لصالح الفريق الأحمر".

وأتم: "الأهلي الاقرب للفوز أمام انبي بنتيجة 3-0".