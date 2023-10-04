تفاصيل مثيرة بجلسة أحمد فتوح: طلبات تعجيزية والأهلي يجهز معه سيناريو إمام عاشور

نشر الإعلامي هاني حتحوت تصريحات نارية بشأن انتقال أحمد فتوح للأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب هاني حتحوت: «التجديد لأحمد فتوح لقطة حلوة في عالم الانتخابات.. الكل يبحث عنها ، هاني حتحوت يكشف تفاصيل مثيرة في جلسة أحمد فتوح ووكيل أعماله مع مدير الكرة بالزمالك من أجل تجديد عقده.. طلبات تعجيزية من اللاعب والمرشحين في الانتخابات واثقين من استمراره.. والأهلي يجهز معه سيناريو إمام عاشور قبل يناير».

من ناحية أخرى يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق إنبى في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلى وإنبي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر في تمام الساعة السابعة اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي.